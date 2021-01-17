عربي-دولي

جزر فيجي تتولى رئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

Lebanon 24
17-01-2021 | 23:30
A-
A+
Doc-P-785143-637465003635829278.jpg
Doc-P-785143-637465003635829278.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تولّت جزر فيجي، الجمعة، رئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وفق ما أفادت وكالة "فرانس برس".

مندوبة جزر فيجي تتولى رئاسة المجلس في عملية تصويت بثت على الانترنت
وجرى اختيار مندوبة جزر فيجي في جنيف نزهت شاميم خان لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بـ29 صوتاً من أصل 47 في عملية تصويت بثت مباشرة على الانترنت.

ويضم مجلس حقوق الإنسان 47 بلداً عضواً تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة لمدة 3 سنوات ويراقب الانتهاكات أينما وقعت ويقترح حلولا لمعالجتها، إلا أنه لا يتمتع بسلطات مُلزمة.

وتأسس المجلس في 2006 بقرار من الجمعية العامة وحل مكان لجنة حقوق الإنسان التي اتهمها منتقدوها بأنها مسيسة.

إلا أنه بعد 15 عاماً على تأسيسه، توجّه الدول إلى مجلس حقوق الإنسان بانتظام التهم نفسها. ومع هذا، فإنه لا يُسمح للعديد من الخبراء وبعثات التحقيق التي يشكلها المجلس في جنيف بالدخول إلى دول مثل كوريا الشمالية وبوروندي.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:50 | 2021-01-17
23:40 | 2021-01-17
23:00 | 2021-01-17
22:30 | 2021-01-17
22:00 | 2021-01-17
21:30 | 2021-01-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website