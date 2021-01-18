عربي-دولي

لقاء الحريري-أردوغان.. وزير خارجية تركي يعلّق ويقدّم روايته

Lebanon 24
18-01-2021 | 07:00
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رأى وزير الخارجية التركي الأسبق، ياشار ياكيش، أنه "من الممكن أن تغلق تركيا قاعدتها العسكرية في قطر، ومن الممكن أن تجري أنقرة تغييرات في سياستها الخارجية".

وقال ياشار ياكيش، أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية الذي طرده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من الحزب، إن "تركيا حاليا باتت بين دول عربية تعيش عددا من الخلافات، ولكن عندما تعود العلاقات السعودية القطرية إلى مجراها السابق، من الممكن أن تغلق تركيا قاعدتها العسكرية في الدوحة"، حيث اعتبر ياكيش أن "الدول العربية ترى خلافاتها مع قطر خلافات عائلية، لذلك استاءت من التدخل التركي في شؤونها الداخلية، ومن تزايد نفوذ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في قطر".

وأشار ياكيش إلى أنه "جاء الوقت من أجل تحسين علاقات تركيا المتأزمة مع دول الخليج"، لافتا إلى أن "أنقرة تجري العديد من اللقاءات مع المسؤولين بخصوص هذه القضية، والتي كان آخرها اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري، والرئيس أردوغان".

وفي إطار الحديث عن الأزمة السورية، ذكر وزير الخارجية التركي الأسبق أن "العالم ترك تركيا بمفردها في سوريا، ولذلك يجب عليها أن تجري مباحثات مباشرة مع الرئيس السوري، بشار الأسد".

وحول الإدارة الأمريكية الجديدة، وعلاقة أنقرة بواشطن، لفت ياكيش إلى أن "وصول الديمقراطي، جو بايدن، لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وتوازنات المنطقة التي تغيرت بالتقارب العربي الإسرائيلي، سيجبر تركيا على تغيير سياساتها الخارجية".
المصدر: وكالات
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