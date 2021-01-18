عربي-دولي

الصقيع في إيطاليا يتسبب بقتل مشردين

Lebanon 24
18-01-2021 | 10:00
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قال مفوض الدفاع المدني السابق في ايطاليا ليوناردو كوربو لـ"الوكالة الوطنية للاعلام" إن "تغيرات مناخية كبرى حدثت في العشرين عاما الماضية غيرت ولا تزال تغير المناخ بشكل كبير".

أضاف: "إن ايطاليا تتأثر أكثر من غيرها من الدول الأوروبية بهذا التغير كونها تتجاذب بين الحر الكبير للصحراء العربية وصقيع أوروبا. لقد تسبب الصقيع هذه الأيام بوفاة عدد من المواطنين خصوصا المشردين الذين ينامون في محطات القطار ومحطات الميترو وتعمل المنظمات الإنسانية والكنائس على إيوائهم".

صباح اليوم، أوردت الصحف الإيطالية خبر وفاة مواطنين ينامون في منازل مهجورة، بسبب البرودة الشديدة التي تجتاح البلاد.

في روما تصل الحرارة الباردة ليلا في بعض المناطق الى ما دون العشرة تحت الصفر، ولفت كوروبو الى أن "الحر الذي اجتاح ايطاليا ووصل إلى أقصى الشمال القريبة لجبال الألب وصلت ذروته إلى 41 درجة مئوية هذه السنة، ما تسبب في زيادة ذوبان الأنهار الجليدية في منطقة الألب الإيطالية".

وقال: "استمرار درجات الحرارة العالية، في مناطق جبال الألب يؤثر على الكتل الجليدية في منطقة شمال غرب إيطاليا. عام 2015 كان الأسوأ حين فقدت أكبر الكتل الجليدية في وادي أوستا".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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