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"تعاملوا مع قضايا بلدكم".. زاخاروفا ترد على تصريحات مستشار بايدن

Lebanon 24
18-01-2021 | 11:00
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دعت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس الأحد، مستشار الرئيس الأميركي المنتخب للأمن القومي، جايك سوليفان، التركيز على مشاكل بلادة الداخلية واحترام القانون الدولي.

 

وقالت المتحدثة ردا على تعليقات جايك سوليفان، بشان توقيف السلطات الروسية المدون الروسي أليكسي نافالني، إلى السيد سوليفان (بالإضافة إلى العديد من الشخصيات الأجنبية الأخرى التي تنشر تعليقات معدة مسبقًا)، "احترم القانون الدولي، ولا تتعدى على التشريعات الوطنية للدول ذات السيادة وتعاملوا مع قضايا بلدكم".

 

وفي وقت سابق، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأن المعارض الروسي ألكسي نافالني وصل إلى روسيا وتم اعتقاله من قبل السلطات الروسية في مطار شيريميتيفو.

 

وقالت دائرة السجون الفيدرالية في بيان: "في مطار شيريميتيفو، احتجز ضباط إدارة عمليات إدارة السجون الفيدرالية الروسية في موسكو أليكسي نافالني، الذي حُكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، والذي كان مدرجًا في قائمة المطلوبين منذ 29 كانون الأول 2020 بسبب انتهاكات متعددة لفترة الاختبار".

 

ووفقا للبيان "ستحدد المحكمة الإجراء الإضافي بالنسبة إلى نافالني، حيث سيبقى محجوزا حتى صدور القرار النهائي".

 

وقال نافالني في وقت سابق إنه يعتزم العودة إلى روسيا في 17 كانون الثاني، بينما أعلنت إدارة السجون الفيدرالية أنها تخطط لاحتجازه، حيث يتعين على المحكمة أن تقرر ما إذا كانت ستستبدل عقوبته مع وقف التنفيذ بحكم حقيقي بسبب "الانتهاكات الخبيثة" للحكم مع وقف التنفيذ.

المصدر: سبوتنيك
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