عربي-دولي

لم تشهده منذ 4 سنوات.. انخفاض قياسي في درجات الحرارة بموسكو

Lebanon 24
18-01-2021 | 11:30
A-
A+
Doc-P-785318-637465615433211767.jpg
Doc-P-785318-637465615433211767.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلن الموظف في مركز فوبوس للطقس، إيفغيني تيشكوفيتس، أن درجة الحرارة في موسكو وصلت إلى 22-25 درجة تحت الصفر ليلة 18 كانون الثاني الحالي.

 

ووفقا له ستبلغ درجة الحرارة في ضواحي موسكو ناقص 30، أي 11 درجة تحت المعدل الطبيعي.

 

ووردت بيانات في وقت سابق، أنه من المتوقع حدوث صقيع غير طبيعي في عيد الغطاس في العديد من مناطق البلاد. وسيشهد الجزء الآسيوي من روسيا أعلى انحراف عن المعدل المناخي بمقدار 18 درجة.

 

كما صرحت كبيرة المتخصصين في مكتب الأرصاد الجوية بالعاصمة موسكو، تاتيانا بوزدنياكوفا، لوكالة "سبوتنيك"، أنه بحلول يوم الأحد 17 كانون الثاني، ستنخفض درجة حرارة الهواء في موسكو ليلاً إلى 24 درجة تحت الصفر، وهو ما يقل عن المعدل المناخي بمقدار ثماني إلى عشر درجات.

المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
18:37 | 2021-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2021-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:44 | 2021-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2021-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:47 | 2021-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2021-01-18
12:30 | 2021-01-18
12:05 | 2021-01-18
12:00 | 2021-01-18
11:45 | 2021-01-18
11:28 | 2021-01-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website