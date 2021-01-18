ما هي أول دولة ينوي بايدن زيارتها؟

قالت صحيفة "ديلي تلغراف" إن بريطانيا ستكون أول أو ثاني دولة، يزورها جو بايدن، بعد توليه منصب رئيس الولايات المتحدة.ونقلت الصحيفة البريطانية، عن مصدر في الوسط المحيط بالرئيس المنتخب، أن بايدن لا يخطط للقيام بزيارات خارجية، قبل حلول الصيف المقبل، بسبب استمرار وباء كورونا، وضرورة التركيز على السياسة الداخلية الأمريكية، لكن كندا فقط، قد تشكل الاستثناء من ذلك.وعلى الأغلب، ستتزامن زيارة بايدن الأولى إلى أوروبا، مع قمة مجموعة الدول السبع، التي ستعقد في يونيو في بريطانيا.وسيتوجب على بايدن، زيارة بريطانيا مرة أخرى في الخريف المقبل، لحضور المؤتمر السادس والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغيرات المناخ، الذي سيعقد في غلاسكو.