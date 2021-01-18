17
o
بيروت
15
o
طرابلس
14
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
15
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
تصريح عن الإسلام لرئيس أساقفة اليونان يستفز تركيا.. هكذا ردت
Lebanon 24
18-01-2021
|
11:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
دانت وزارة الخارجية التركية تصريحات رئيس أساقفة اليونان أيرونيموس، بشأن الإسلام والمسلمين، مشددة على أنه ينبغي على رجال الدين "العمل لخدمة السلام بدلا من زرع بذور الفتنة".
وأكدت الخارجية التركية في بيان الاثنين، أنه "من المؤسف التطاول على ديننا المقدس، في الوقت الذي ينبغي على الجميع السعي لتعزيز بيئة الاحترام المتبادل والتسامح خلال الوباء الذي يمر به العالم كله".
وذكر أن الخروج بمثل هذه التصريحات في وقت تتم فيه الاستعدادات الأولية للمحادثات الاستكشافية بين تركيا واليونان، تمثل خطوة مؤسفة نحو تقويض عملية المباحثات.
وأشار البيان إلى أن هذه التصريحات الاستفزازية لرئيس الأساقفة، والتي تحرض المجتمع على العداء والعنف ضد الإسلام، تظهر أيضا المستوى المخيف الذي وصلت إليه الإسلاموفوبيا، لافتا إلى أن الأسباب الكامنة وراء تزايد العنصرية وكراهية الإسلام والأجانب في أوروبا هي في الأساس مثل هذه الأفكار الخبيثة.
وفي وقت سابق، قال إيرونيموس، في حديثه لقناة "أوبن تي في" (OPEN TV) حول حرب الاستقلال اليونانية "إن الإسلام ليس دينا"، و"المسلمون يقفون دائما مع الحرب".
وأضاف "الإسلام.. ليس دينا، بل حزب سياسي، طموح سياسي". وأضاف أن أتباع الإسلام "أناس حرب، وأناس توسعيون، هذه خصوصية الإسلام، وتعاليم محمد تدعو لهذا"، بحسب قوله.
المصدر:
وكالات
تابع
الأكثر قراءة
بيان هام من المديرية العامّة للأحوال الشخصية.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان هام من المديرية العامّة للأحوال الشخصية.. هذا ما جاء فيه
18:37 | 2021-01-17
17/01/2021 06:37:02
Lebanon 24
Lebanon 24
نمر "بنغالي" يهاجم سيارة "جيب".. ويجرّها بأسنانه! (فيديو)
Lebanon 24
نمر "بنغالي" يهاجم سيارة "جيب".. ويجرّها بأسنانه! (فيديو)
15:00 | 2021-01-17
17/01/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نصيحة قد تنقذ حياة اللبنانيين.. البروفيسور فيليب سالم: علاجان متوفران لكورونا يجب أخذهما في المنزل
Lebanon 24
نصيحة قد تنقذ حياة اللبنانيين.. البروفيسور فيليب سالم: علاجان متوفران لكورونا يجب أخذهما في المنزل
08:44 | 2021-01-18
18/01/2021 08:44:09
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة لبنانية تعلن إصابتها بكورونا: "العوارض صعبة كتير"
Lebanon 24
فنانة لبنانية تعلن إصابتها بكورونا: "العوارض صعبة كتير"
15:00 | 2021-01-17
17/01/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قطع طريق رياق بعلبك بعد توقيف سيدة متهمة بالتسبب بوفاة إبنة زوجها
Lebanon 24
قطع طريق رياق بعلبك بعد توقيف سيدة متهمة بالتسبب بوفاة إبنة زوجها
18:47 | 2021-01-17
17/01/2021 06:47:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:00 | 2021-01-18
"ملائكة أوباما" حاضرة في الخارجية ورسالة صريحة لبوتين: المواجهة ستشتد
12:30 | 2021-01-18
الأسد يقلد وساما رفيعا لسيدة سورية شهيرة.. من هي؟ (فيديو)
12:05 | 2021-01-18
قبل يوم من رحيل ترامب.. إيران تكشف عن "مفاجأة"
12:00 | 2021-01-18
كامالا هاريس.. تاريخ مثير لامرأة استثنائية
11:45 | 2021-01-18
ما هي أول دولة ينوي بايدن زيارتها؟
11:30 | 2021-01-18
لم تشهده منذ 4 سنوات.. انخفاض قياسي في درجات الحرارة بموسكو
فيديو
الأسد يقلد وساما رفيعا لسيدة سورية شهيرة.. من هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
الأسد يقلد وساما رفيعا لسيدة سورية شهيرة.. من هي؟ (فيديو)
12:30 | 2021-01-18
18/01/2021 13:17:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"بيلباو" بطلاً لـ"السوبر" الإسبانية على حساب "برشلونة" (فيديو)
Lebanon 24
"بيلباو" بطلاً لـ"السوبر" الإسبانية على حساب "برشلونة" (فيديو)
10:30 | 2021-01-18
18/01/2021 13:17:16
Lebanon 24
Lebanon 24
نمر "بنغالي" يهاجم سيارة "جيب".. ويجرّها بأسنانه! (فيديو)
Lebanon 24
نمر "بنغالي" يهاجم سيارة "جيب".. ويجرّها بأسنانه! (فيديو)
15:00 | 2021-01-17
18/01/2021 13:17:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact