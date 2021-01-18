عربي-دولي

قبل يوم من رحيل ترامب.. إيران تكشف عن "مفاجأة"

Lebanon 24
18-01-2021 | 12:05
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نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"عن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري، قوله إن بلاده "سوف تبدأ مناورات عسكرية جنوبي البلاد غدا".

وقال باقري، خلال مؤتمر لمؤسسة حفظ قيم الدفاع المقدس، إن "طهران نفذت مناورات ناجحة رغم تهديدات الرئيس الأميركي"، دونالد ترامب ضد إيران في الأيام الأخيرة لحكمه، الذي ينتهي بعد يومين بتنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن رسمياً.
وأوضح أن "القوات البرية في الجيش الإيراني تطلق غدا مناورات بمشاركة القوات المجوقلة والقوات الخاصة والرد السريع قرب سواحل مكران جنوبي البلاد"، مشيرا إلى أن "هناك إنجازات عسكرية إيرانية لا يمكننا الإفصاح عنها".

من جانبه، قال قائد القوات البرية في الجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري، "ستبدأ مناورات "الاقتدار 99" يوم غد بمشاركة الوحدات المجوقلة والقوات الخاصة وقوات الرد السريع بالقرب من سواحل مكران"، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

ونوه الى أن "هذه القوات ستجري مناورات خاصة وهادفة في سواحل مكران"، قائلا: "مناورات اقتدار 99 ستقام بمشاركة اللواء 55 المجوقل واللواء 65 قوات خاصة ولواء الرد السريع 223 وبدعم من الإسناد الجوي للجيش".

وقال العميد كيومرث حيدري: "بعد التغييرات الكبيرة التي طرأت على هيكلية وحدات القوات البرية للجيش عقب توجيهات قائد الثورة الإسلامية؛ ستقام هذه المناورات بصورة هجومية وهادفة لأول مرة على مستوى القوات البرية للجيش"، مضيفا أن "كل التكتيكات المستخدمة في هذه المناورات مجمعة ووطنية ومبتكرة، وستتثبت بما يتناسب مع الهيكلية الجديدة للقوات البرية للجيش".

يأتي ذلك قبل يوم من مغادرة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، البيت الأبيض بعد أربع سنوات قضاها في إجراءات ضد إيران، وتنصيب الرئيس الجديد جو بايدن رئيسا لأمريكا لأربعة أعوام مقبلة.
المصدر: سبوتنيك
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