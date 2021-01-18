فيديو يظهر الحريق.. إنذار في الكابيتول فهل من تهديد أمني خارجي؟

ذكرت وسائل اعلامية اميركية أنّه تم إغلاق العاصمة واشنطن، ومنع الدخول إليها أو الخروج منها بسبب تهديد أمني خارجي. وبحسب المعلومات الاولية فقد تم اخلاء المشاركين في تدريبات حفل التنصيب على الجهة الغربية لمبنى الكونغرس.

وظهر بوضوح كيفية تصاعد الدخان خلف مبنى الكابيتول، بعدما ذكرت شبكة "سي إن إن" انّ أجهزة الإنذار في مبنى الكابيتول إنطلقت لحث الموجودين على عدم المغادرة بسبب تهديد أمني خارجي.

وبحسب "سكاي نيوز" فإنّها ذكرت نقلاً عن مسؤولين قولهم بإن إغلاق الكونغرس وإجلاء المشاركين في التدريبات على مراسم التنصيب كان بسبب حريق على بعد عدة مبان ولا يُعتقد أنه يمثل تهديدا.

ولاحقاً أفادت السلطات الأميركية إنه لا يوجد خطر أمني جراء الحريق الذي اندلع قرب مبنى الكابيتول.