عربي-دولي

بعد أخبار عن لقاءات سورية إسرائيلية... بيان حازم من دمشق

Lebanon 24
18-01-2021 | 18:50
A-
A+
Doc-P-785439-637465927540035568.jpg
Doc-P-785439-637465927540035568.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نفت الخارجية السورية "بشكل قاطع" صحة معلومات تداولتها وسائل إعلام حول حصول لقاءات سورية إسرائيلية

وقالت الخارجية في بيان إن دمشق تنفي "بشكل قاطع الأنباء الكاذبة التي تروج لها بعض وسائل الإعلام المأجورة حول حصول لقاءات سورية إسرائيلية في أي مكان"

وأضاف مصدر رسمي في الخارجية أن نشر مثل هذه الأنباء "هو محاولة فاشلة من ممولي هذه الصحف  للتشكيك بمواقف سورية المبدئية والثابتة إزاء الاحتلال الإسرائيلي"

وقال المصدر إن سورية "كانت ولا تزال واضحة في سياستها وتتخذ قراراتها بما يخدم المصلحة الوطنية والقضايا العادلة للأمة العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتحرير كامل الجولان العربي السوري المحتل والأراضي العربية المحتلة وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة"

ونقلت وكالة عن المصدر أن "القوى التي تقف وراء هذه الأكاذيب هي نفسها التي تسعى لاهثة للتطبيع مع هذا الكيان وتحاول جر كل المنطقة إلى تحالفات صهيونية غربية، عبر الترهيب تارة أو الترغيب تارة أخرى.. وعندما تفشل تلجأ لمثل هذه الطرق الساذجة عبر نشر الأخبار الكاذبة".

المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:44 | 2021-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2021-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:01 | 2021-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:48 | 2021-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:05 | 2021-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
20:30 | 2021-01-18
20:00 | 2021-01-18
19:13 | 2021-01-18
19:00 | 2021-01-18
17:47 | 2021-01-18
17:00 | 2021-01-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website