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7 دول خسرت حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة ... من هي؟

Lebanon 24
18-01-2021 | 19:13
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أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة نشرت أن سبع دول منها إيران والنيجر وليبيا وافريقيا الوسطى خسرت حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب تأخرها في دفع مستحقاتها للمنظمة الدولية.
 
 وفي الرسالة التي وجهها إلى رئيس الجمعية العامة فولكان بوزير، كشف غوتيريش المبالغ التي ستسمح للدول المعنية، بدون سداد إجمالي ديونها، باستعادة حق التصويت في 2021.
 
ويتوقع أن تسدد إيران  16,2 مليون دولار والنيجر و6733 دولارا وليبيا 705391 دولارا وافريقيا الوسطى 29395 دولارا.
 
والدول الاخرى المعنية بهذا القرار هي الكونغو-برازافيل (90844 دولارا مستحقة) والسودان (22804 دولارا) وزيمبابوي (81770 دولارا).
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