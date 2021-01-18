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عربي-دولي
النمسا تمدد الإغلاق الثالث حتى 8 شباط المقبل
Lebanon 24
18-01-2021
|
22:00
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أعلنت النمسا، الأحد، أنها ستمدد الإغلاق الثالث الذي فرضته في مواجهة السلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد التي ظهرت في بريطانيا ويتوسع انتشارها حالياً، وذلك حتى 8 شباط/فبراير على الأقل.
وقال المستشار المحافظ سيباستيان كورتز: "هدفنا هو إعادة فتح المتاجر واستئناف الخدمات والمتاحف في 8 شباط"، بدلاً من 25 كانون الثاني/يناير كما كان مقرراً أساساً.
وكانت النمسا قررت فرض إغلاق للمرة الثالثة بعد الميلاد. ومع هذا، فإن البلاد ما زالت تسجل حوالى 150 إصابة يومياً لكل 100 ألف نسمة، وحددت هدفاً بخفض هذا الرقم الى 50، وذلك بهدف تجنب ارتفاع كبير للاصابات كما حصل في ايرلندا وبريطانيا، وتجنب وصول العناية المركزة الى أقصى طاقاتها.
ومع هذا، قررت النمسا فرض مسافة مترين في إطار التباعد الاجتماعي بين كل شخصين في الأماكن العامة، بدلاً من متر حالياً، اعتباراً من 25 كانون الثاني/يناير الجاري.
كذلك، سيصبح وضع كمامات "اف اف بي 2"، وثمنها أغلى من الكمامة العادية، إلزامياً في المتاجر ووسائل النقل العام.
وحالياً، فإنّ الحكومة لا تعتزم إعادة فتح المطاعم والفنادق وقاعات الرياضة أو المسارح ودور السينما المغلقة منذ 3 تشرين الثاني/نوفمبر قبل مطلع آذار/مارس على أقرب تقدير. ومع هذا، تعتزم النمسا تمديد الإعانات الطارئة السارية حالياً لتعويض الشركات وستوفر مساعدات جديدة.
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