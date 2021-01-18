عربي-دولي

دومينيك راب: بريطانيا تأمل في تخفيف قيود الإغلاق في مارس المقبل

Lebanon 24
18-01-2021 | 21:30
A-
A+
Doc-P-785457-637465983073871640.jpg
Doc-P-785457-637465983073871640.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الأحد، إن الحكومة في بريطانيا تأمل في تخفيف بعض قيود الإغلاق في شهر آذار المقبل، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز". 

وتشهدُ بريطانيا إغلاقاً وطنياً منذ 5 كانون الثاني الجاري وسط إقفال للمدارس واغلاق للمتاجر غير الأساسية.

وقال راب لشبكة "سكاي نيوز": "ما نريد فعله هو الخروج من هذا الإغلاق الوطني بأسرع ما يمكن بحلول أوائل الربيع، ونأمل أن نكون في وضع يسمح لنا باتخاذ تلك القرارات".

وحدد رئيس الوزراء بوريس جونسون هدفاً يتمثل في تطعيم الفئات العمرية الأكبر سناً والعاملين في الخطوط الأمامية - ما يقرب من 14 مليون شخص - بحلول منتصف شباط المقبل.

وأشار جونسون إلى إن إنكلترا يمكنها النظر في تخفيف قيود الإغلاق اعتباراً من ذلك الوقت إذا سارت الأمور بسلاسة.

ومع هذا، فقد ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" أنّ الوزراء البريطانيين قاموا بتسوية خلافاتهم لدعم خطة من 3 نقاط قد تؤدي إلى رفع بعض قيود الإغلاق في أقرب وقت في أوائل آذار المقبل.

وقالت الصحيفة إنه سيتم تخفيف القيود على المناطق بمجرد انخفاض معدل الوفيات، وانخفاض عدد حالات دخول المستشفيات، وتطعيم بعض الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و 70 عاماً.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:44 | 2021-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2021-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:01 | 2021-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:05 | 2021-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
21:28 | 2021-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:59 | 2021-01-18
23:30 | 2021-01-18
23:00 | 2021-01-18
22:30 | 2021-01-18
22:00 | 2021-01-18
21:00 | 2021-01-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website