دومينيك راب: بريطانيا تأمل في تخفيف قيود الإغلاق في مارس المقبل

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الأحد، إن الحكومة في بريطانيا تأمل في تخفيف بعض قيود الإغلاق في شهر آذار المقبل، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".وتشهدُ بريطانيا إغلاقاً وطنياً منذ 5 كانون الثاني الجاري وسط إقفال للمدارس واغلاق للمتاجر غير الأساسية.وقال راب لشبكة "سكاي نيوز": "ما نريد فعله هو الخروج من هذا الإغلاق الوطني بأسرع ما يمكن بحلول أوائل الربيع، ونأمل أن نكون في وضع يسمح لنا باتخاذ تلك القرارات".وحدد رئيس الوزراء بوريس جونسون هدفاً يتمثل في تطعيم الفئات العمرية الأكبر سناً والعاملين في الخطوط الأمامية - ما يقرب من 14 مليون شخص - بحلول منتصف شباط المقبل.وأشار جونسون إلى إن إنكلترا يمكنها النظر في تخفيف قيود الإغلاق اعتباراً من ذلك الوقت إذا سارت الأمور بسلاسة.ومع هذا، فقد ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" أنّ الوزراء البريطانيين قاموا بتسوية خلافاتهم لدعم خطة من 3 نقاط قد تؤدي إلى رفع بعض قيود الإغلاق في أقرب وقت في أوائل آذار المقبل.وقالت الصحيفة إنه سيتم تخفيف القيود على المناطق بمجرد انخفاض معدل الوفيات، وانخفاض عدد حالات دخول المستشفيات، وتطعيم بعض الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و 70 عاماً.