حريق يقتل آمالهم.. فيديو مؤثر عن مأساة الروهينغا المتفاقمة في بنغلاديش

إنّه مخيم نايابارا في منطقة كوكس بازار للائجين الروهينغا، هذا ما كان عليه قبل أيام قليلة.. يقع هذا المخيم جنوب بنغلادش، حيث يعيش أكثر من مليونِ شخصٍ من الروهينغا في مخيّمات البر الرئيسي. لم تكن تلك الليلة خفيفةً على قلوب هؤلاء اللاجئين، الذين أتاهم هذا الحريقُ ليقضيَ على ذكرياتهم هناك، التعيسة منها والسعيدة رغم بئس الحال. حتى أنّ أحلامهم قضى الحريقُ عليها، لتتحولَ إلى رماد، بعد احتراق أكثرَ من خمسِ مئةٍ وخمسينَ منزلاً، كانت تأوي نحوَ ثلاثةِ آلافٍ وخمسِ مئةِ شخص، إضافة إلى مئةٍ وخمسينَ متجراً.