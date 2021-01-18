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مقتل 3 بحارة إثر غرق سفينة في البحر الأسود قبالة تركيا

Lebanon 24
18-01-2021 | 23:30
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أعلنت السلطات التركية مقتل ثلاثة بحارة وفقدان ثلاثة آخرين، إثر غرق سفينة شحن الأحد في البحر الأسود قبالة تركيا، وفقا لحصيلة جديدة نشرتها الإثنين.

ونجحت فرق الإغاثة التركية الأحد في انقاذ ستة من أفراد طاقم سفينة "أرفين" التي كانت ترفع علم بالاو والتابعة لشركة أوكرانية، رغم الأحوال الجوية الرديئة.

واعلن والي بارطن (شمال تركيا) سنان غونر الإثنين أن المسعفين يحاولون تحديد مكان ثلاثة بحارة مفقودين وانتشال ثلاث جثث احداها على صخور.

لكن بسبب الرياح العنيفة ورداءة الرؤية لم تتمكن المروحيات من التحليق وسفن خفر السواحل من الخروج من الميناء.

وقال غونر "من المستحيل أن تخرج فرقنا إلى وسط البحر. نواصل عمليات الإنقاذ من اليابسة" موضحا أن الغطاسين يقومون بعمليات بحث في مناطق صخرية قرب السواحل.

وبحسب السلطات تضم السفينة 12 من أفراد الطاقم وكانت تبحر من جورجيا إلى بلغاريا عندما غرقت.

وهبّت رياح قويّة وتساقطت ثلوج الأحد في المنطقة التي غرقت فيها السفينة، وهي ظروف جوّية تحدّ من إمكان الرؤية وتُعقّد قدرة القوارب على المناورة.

في كانون الثاني 2019، لقي ستة بحّارة مصرعهم في غرق سفينة شحن ترفع علم بنما في البحر الأسود قبالة تركيا.
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