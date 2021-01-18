15
o
بيروت
18
o
طرابلس
11
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
9
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
11
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
مقتل 3 بحارة إثر غرق سفينة في البحر الأسود قبالة تركيا
Lebanon 24
18-01-2021
|
23:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت السلطات التركية مقتل ثلاثة بحارة وفقدان ثلاثة آخرين، إثر غرق سفينة شحن الأحد في البحر الأسود قبالة تركيا، وفقا لحصيلة جديدة نشرتها الإثنين.
ونجحت فرق الإغاثة التركية الأحد في انقاذ ستة من أفراد طاقم سفينة "أرفين" التي كانت ترفع علم بالاو والتابعة لشركة أوكرانية، رغم الأحوال الجوية الرديئة.
واعلن والي بارطن (شمال تركيا) سنان غونر الإثنين أن المسعفين يحاولون تحديد مكان ثلاثة بحارة مفقودين وانتشال ثلاث جثث احداها على صخور.
لكن بسبب الرياح العنيفة ورداءة الرؤية لم تتمكن المروحيات من التحليق وسفن خفر السواحل من الخروج من الميناء.
وقال غونر "من المستحيل أن تخرج فرقنا إلى وسط البحر. نواصل عمليات الإنقاذ من اليابسة" موضحا أن الغطاسين يقومون بعمليات بحث في مناطق صخرية قرب السواحل.
وبحسب السلطات تضم السفينة 12 من أفراد الطاقم وكانت تبحر من جورجيا إلى بلغاريا عندما غرقت.
وهبّت رياح قويّة وتساقطت ثلوج الأحد في المنطقة التي غرقت فيها السفينة، وهي ظروف جوّية تحدّ من إمكان الرؤية وتُعقّد قدرة القوارب على المناورة.
في كانون الثاني 2019، لقي ستة بحّارة مصرعهم في غرق سفينة شحن ترفع علم بنما في البحر الأسود قبالة تركيا.
تابع
الأكثر قراءة
نصيحة قد تنقذ حياة اللبنانيين.. البروفيسور فيليب سالم: علاجان متوفران لكورونا يجب أخذهما في المنزل
Lebanon 24
نصيحة قد تنقذ حياة اللبنانيين.. البروفيسور فيليب سالم: علاجان متوفران لكورونا يجب أخذهما في المنزل
08:44 | 2021-01-18
18/01/2021 08:44:09
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان في قلب العاصفة: استعدوا لأمطار طوفانية.. الرياح قد تصل إلى 100 كلم والثلوج على 800م!
Lebanon 24
لبنان في قلب العاصفة: استعدوا لأمطار طوفانية.. الرياح قد تصل إلى 100 كلم والثلوج على 800م!
10:00 | 2021-01-18
18/01/2021 10:00:41
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يتّجه نحو سعر صرف "عائم"!
Lebanon 24
لبنان يتّجه نحو سعر صرف "عائم"!
06:01 | 2021-01-18
18/01/2021 06:01:38
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل يوم من رحيل ترامب.. إيران تكشف عن "مفاجأة"
Lebanon 24
قبل يوم من رحيل ترامب.. إيران تكشف عن "مفاجأة"
12:05 | 2021-01-18
18/01/2021 12:05:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"خبّوا الدولارات".. إليكم مشهد سوق "العملة الخضراء" في الأيام المقبلة
Lebanon 24
"خبّوا الدولارات".. إليكم مشهد سوق "العملة الخضراء" في الأيام المقبلة
21:28 | 2021-01-18
18/01/2021 09:28:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
23:59 | 2021-01-18
رئيس الوزراء الإيطالي يدعو النواب "الموالين لأوروبا" إلى إنقاذ حكومته
23:00 | 2021-01-18
التايم: أعمال الشغب بالكونغرس تشكلت عبر سنوات.. ما هي أسباب انقسام أميركا؟
22:30 | 2021-01-18
توقيف أكثر من 600 شخص ونشر الجيش بعد الاضطرابات في تونس
22:00 | 2021-01-18
النمسا تمدد الإغلاق الثالث حتى 8 شباط المقبل
21:30 | 2021-01-18
دومينيك راب: بريطانيا تأمل في تخفيف قيود الإغلاق في مارس المقبل
21:00 | 2021-01-18
حريق يقتل آمالهم.. فيديو مؤثر عن مأساة الروهينغا المتفاقمة في بنغلاديش
فيديو
الدوري الإيطالي.. فوزٌ ساحق لـ"نابولي" على "فيورنتينا" (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. فوزٌ ساحق لـ"نابولي" على "فيورنتينا" (فيديو)
21:00 | 2021-01-18
19/01/2021 03:24:46
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يظهر الحريق.. إنذار في الكابيتول فهل من تهديد أمني خارجي؟
Lebanon 24
فيديو يظهر الحريق.. إنذار في الكابيتول فهل من تهديد أمني خارجي؟
17:47 | 2021-01-18
19/01/2021 03:24:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"إنتر ميلان" يحسم قمّة "ديربي إيطاليا" أمام "يوفنتوس" (فيديو)
Lebanon 24
"إنتر ميلان" يحسم قمّة "ديربي إيطاليا" أمام "يوفنتوس" (فيديو)
15:00 | 2021-01-18
19/01/2021 03:24:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact