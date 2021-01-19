إعادة فتح "ديزني لاند" في باريس أرجئت إلى نيسان بسبب "كورونا"

أعلن متنزه "ديزني لاند" في باريس الذي يعتبر الوجهة السياحية الخاصة الأولى في أوروبا أنه أرجأ إعادة فتح أبوابه إلى 2 نيسان المقبل بسبب استمرار تفشي جائحة كوفيد-19، وفق ما أفاد بيان نشره امس على حسابه في شبكة "تويتر"، بحسب ما افادت "وكالة فرانس برس".وأوضح البيان أن "ديزني لاند باريس لن يفتح أبوابه في 13 شباط كما أعلن سابقا، نظرا إلى الوضع الصحي الحالي في أوروبا".وأضاف :"سنعيد افتتاح ديزني لاند باريس في 2 نيسان 2021 إذا سمحت الظروف بذلك".إلا أن المتنزه أبقى الباب مفتوحا أمام احتمال إعادة النظر في هذا التاريخ بناء على الظروف الصحية.