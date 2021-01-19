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عربي-دولي
ظريف: الاتفاق النووي لم يمت ولم يدفن
Lebanon 24
19-01-2021
|
11:00
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أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن "سياسة الضغوط القصوى للادارة الاميركية التي تقضي اليوم آخر يوم من أيامها البغيضة برئاسة ترامب قد فشلت امام مقاومة الشعب الايراني العظيم".
أضاف: "إننا سائرون على نهج قائد الثورة الاسلامية، وقال: "لقد أكد القائد في خطابه الأسبوع الماضي إننا لسنا على عجلة بشأن عودة اميركا إلى الاتفاق النووي، وهذا يعني أن الاتفاق النووي لم يمت ولم يدفن، ولم يحصل أي حدث آخر"، بحسب ما اعلنت "وكالة الانباء الايرانية".
وفي حديث له امام مجلس الشورى الاسلامي اليوم، ردا على اسئلة بعض النواب عن السياسة الخارجية، قال ظريف :"ان القانون الذي اصدره المجلس هو من أجل تنفيذ الاتفاق النووي لا دفنه وهذا ما ابلغه لنا رئيس المجلس".
ولفت إلى أن "قائد الثورة أكد أننا لسنا على عجلة لكن متى ما نفذت اميركا التزاماتها والغت الحظر عن إيران عند ذلك بامكانها العودة الى الاتفاق النووي في اطار 1+5 ، هذا ما تفضل به في الاجتماع وهو ما نتبناه في سياستنا بالوزارة"، مشيرا الى ان "رئيس المجلس كان حاضرا في الاجتماع".
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