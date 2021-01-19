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توقيف شابة من مقتحمي الكابيتول سعت لبيع حاسوب بيلوسي لروسيا

Lebanon 24
19-01-2021 | 10:15
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أوقفت السلطات الفدرالية مساء امس الشابة رايلي جون ويليامز التي اتهمت بالمشاركة في اقتحام مبنى الكابيتول ويشتبه بأنها سعت إلى بيع حاسوب يعود لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، سرقته خلال الهجوم إلى وكالة تجسس روسية، وفق ما اكدت "وكالة فرانس برس".

وبحسب لائحة الاتهام التي اطلعت عليها "وكالة فرانس برس"، فإن "رايلي جون ويليامز وهي من ولاية بنسلفانيا، كانت من بين الذين اقتحموا مقر الكونغرس في واشنطن في 6 كانون الثاني".

ووجهت إليها تهم منها "الدخول العنيف والسلوك الفوضوي في الكابيتول".
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