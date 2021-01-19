14
o
بيروت
13
o
طرابلس
10
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
7
o
النبطية
5
o
زحلة
6
o
بعلبك
13
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
توقيف شابة من مقتحمي الكابيتول سعت لبيع حاسوب بيلوسي لروسيا
Lebanon 24
19-01-2021
|
10:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
أوقفت السلطات الفدرالية مساء امس الشابة رايلي جون ويليامز التي اتهمت بالمشاركة في اقتحام مبنى الكابيتول ويشتبه بأنها سعت إلى بيع حاسوب يعود لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، سرقته خلال الهجوم إلى وكالة تجسس روسية، وفق ما اكدت "وكالة فرانس برس".
وبحسب لائحة الاتهام التي اطلعت عليها "وكالة فرانس برس"، فإن "رايلي جون ويليامز وهي من ولاية بنسلفانيا، كانت من بين الذين اقتحموا مقر الكونغرس في واشنطن في 6 كانون الثاني".
ووجهت إليها تهم منها "الدخول العنيف والسلوك الفوضوي في الكابيتول".
الأكثر قراءة
"خبّوا الدولارات".. إليكم مشهد سوق "العملة الخضراء" في الأيام المقبلة
Lebanon 24
"خبّوا الدولارات".. إليكم مشهد سوق "العملة الخضراء" في الأيام المقبلة
21:28 | 2021-01-18
18/01/2021 09:28:18
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل يوم من رحيل ترامب.. إيران تكشف عن "مفاجأة"
Lebanon 24
قبل يوم من رحيل ترامب.. إيران تكشف عن "مفاجأة"
12:05 | 2021-01-18
18/01/2021 12:05:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مايا دياب بشفاه "مشوهة".. هذا ما حصل لها في عيادة التجميل (فيديو)
Lebanon 24
مايا دياب بشفاه "مشوهة".. هذا ما حصل لها في عيادة التجميل (فيديو)
17:28 | 2021-01-18
18/01/2021 05:28:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. هل سيتم تمديد الإقفال؟
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. هل سيتم تمديد الإقفال؟
21:20 | 2021-01-18
18/01/2021 09:20:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير شديد اللهجة.. منظمة الصحة العالمية في تصريح جديد حول اللقاحات
Lebanon 24
تحذير شديد اللهجة.. منظمة الصحة العالمية في تصريح جديد حول اللقاحات
16:00 | 2021-01-18
18/01/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:00 | 2021-01-19
ظريف: الاتفاق النووي لم يمت ولم يدفن
10:30 | 2021-01-19
من "بيت الشعب".. ميلانيا ترامب توّدع الأميركيين برسالة حب وسلام (فيديو)
10:00 | 2021-01-19
وفيات "كورونا".. هذه هي الدولة "الأعلى" في العالم
09:30 | 2021-01-19
إعادة فتح "ديزني لاند" في باريس أرجئت إلى نيسان بسبب "كورونا"
08:42 | 2021-01-19
بُشرى سارة من بايدن.. قانون جديد للحصول على الجنسية الأميركية
08:00 | 2021-01-19
أقفاص تحولت إلى مقابر.. فيروس شديد العدوى يضرب العراق!
فيديو
من "بيت الشعب".. ميلانيا ترامب توّدع الأميركيين برسالة حب وسلام (فيديو)
Lebanon 24
من "بيت الشعب".. ميلانيا ترامب توّدع الأميركيين برسالة حب وسلام (فيديو)
10:30 | 2021-01-19
19/01/2021 11:29:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. فوزٌ ساحق لـ"نابولي" على "فيورنتينا" (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. فوزٌ ساحق لـ"نابولي" على "فيورنتينا" (فيديو)
21:00 | 2021-01-18
19/01/2021 11:29:38
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يظهر الحريق.. إنذار في الكابيتول فهل من تهديد أمني خارجي؟
Lebanon 24
فيديو يظهر الحريق.. إنذار في الكابيتول فهل من تهديد أمني خارجي؟
17:47 | 2021-01-18
19/01/2021 11:29:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact