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السعودية.. لماذا تأخر أمير منطقة الرياض بتلقّي لقاح "كورونا"؟! (فيديو)

Lebanon 24
19-01-2021 | 12:00
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كشف أمير منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية، فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، عن السبب وراء تأخره في تلقي اللقاح المضاد لفيروس "كورونا".
 
وتلقى أمير منطقة الرياض، أمس الإثنين، الجرعة الأولى من لقاح "كورونا" بحضور وزير الصحة توفيق بن فوزان الربيعة، وقال الأمير فيصل عقب ذلك، إنه تأخر في تلقي اللقاح لأنّه كان مصاباً بـ"كورونا" وبناء على نصيحة من الأطباء قام بتأخير التطعيم.
 
وأوضح في تصريحات لقناة "الإخبارية" السعودية أنّ الأطباء نصحوه بتأخير تلقي اللقاح لأنّ هناك أجساماً مضادة كافية موجودة بجسمه.

وأضاف أمير الرياض أنّه بعد 3 أسابيع سوف يعودة مرة أخرى لأخذ الجرعة الثانية من اللقاح.
 
 
وأطلقت السعودية في 17 من شهر كانون الأول الماضي حملة التطعيم المضاد لفيروس كورونا بلقاح شركة "فايزر".
 
 
المصدر: وكالات

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