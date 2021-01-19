14
o
بيروت
17
o
طرابلس
13
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
6
o
زحلة
7
o
بعلبك
11
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
الخارجية الفلسطينية تدين إعلان فريدمان حول "مدينة داوود"
Lebanon 24
19-01-2021
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها لإعلان السفير الأميركي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، حول "اعترافه بالمشروع الاستيطاني المسمّى "مدينة داوود"، بوسط القدس".
وأكدت الخارجية الفلسطينية أنها تعتبر هذا الإعلان "غير قانوني وباطل"، لافتة إلى أنه "يعبر عن رغبات فريدمان، وأيدولوجيته الظلامية التي يحاول إلصاقها، ليس فقط بالولايات المتحدة الأميركية، وإنما أيضا بالدستور والمبادئ الأميركية، وتوظيفها لصالح رواية الاحتلال في القدس"، حيث أنه قال في بيان صدر عن السفارة الأميركية: "إن "مدينة داوود" هي شهادة على التراث اليهودي المسيحي، والمبادئ التأسيسية لأميركا".
وشددت الوزارة على أن "القدس الشرقية بكامل حدودها ومساحتها، بما فيها البلدة القديمة، وبلدة سلوان، هي أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وهي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، باقية إلى الابد رغما عن فريدمان وإدارته المنتهية ولايتها، والخارجة عن كل تصنيف قانوني، أو دبلوماسي، او أخلاقي".
ورأت الخارجية الفلسطينية أن "تصريحات فريدمان الظلامية تعتبر خروجا فاضحا على الشرعية الدولية، وقراراتها، والقانون الدولي، والأعراف الدبلوماسية"، مشيرة إلى أنها "ستأخذ على عاتقها متابعة هذا الملف مع الخبراء القانونيين، والجهات المعنية، للبحث في إمكانية محاسبة ومساءلة المستوطن فريدمان، أمام المحاكم الدولية وذات الاختصاص".
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
"خبّوا الدولارات".. إليكم مشهد سوق "العملة الخضراء" في الأيام المقبلة
Lebanon 24
"خبّوا الدولارات".. إليكم مشهد سوق "العملة الخضراء" في الأيام المقبلة
21:28 | 2021-01-18
18/01/2021 09:28:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مايا دياب بشفاه "مشوهة".. هذا ما حصل لها في عيادة التجميل (فيديو)
Lebanon 24
مايا دياب بشفاه "مشوهة".. هذا ما حصل لها في عيادة التجميل (فيديو)
17:28 | 2021-01-18
18/01/2021 05:28:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. هل سيتم تمديد الإقفال؟
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. هل سيتم تمديد الإقفال؟
21:20 | 2021-01-18
18/01/2021 09:20:54
Lebanon 24
Lebanon 24
نداء هام من الحريري إلى اللبنانيين.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
نداء هام من الحريري إلى اللبنانيين.. هذا ما جاء فيه
11:05 | 2021-01-19
19/01/2021 11:05:04
Lebanon 24
Lebanon 24
طوني أبو جودة يكسر الحجر المنزلي.. ويحتفل بعيد ميلاده مع شخص مميز (صور)
Lebanon 24
طوني أبو جودة يكسر الحجر المنزلي.. ويحتفل بعيد ميلاده مع شخص مميز (صور)
08:30 | 2021-01-19
19/01/2021 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:00 | 2021-01-19
رئيس صندوق سيادي عالمي يتوقع نهاية الوباء بحلول ايار!
15:00 | 2021-01-19
خطة جهنمية.. تقرير يكشف: هكذا تنوي "الذئاب المنفردة" اختراق تنصيب بايدن
12:33 | 2021-01-19
جيل بايدن.. من هي سيدة البيت الأبيض الجديدة؟
12:00 | 2021-01-19
السعودية.. لماذا تأخر أمير منطقة الرياض بتلقّي لقاح "كورونا"؟! (فيديو)
11:30 | 2021-01-19
أصبح المستشار العلمي لبايدن.. فاوتشي: اعتماد لقاحين جديدين لـ"كورونا" خلال أسابيع
11:00 | 2021-01-19
ظريف: الاتفاق النووي لم يمت ولم يدفن
فيديو
شركة "Xiaomi" تكشف عن مواصفات ساعتها المنزلية الذكية! (فيديو)
Lebanon 24
شركة "Xiaomi" تكشف عن مواصفات ساعتها المنزلية الذكية! (فيديو)
15:00 | 2021-01-19
19/01/2021 16:42:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بهدفيْ إبراهيموفيتش.. "ميلان" يعود لصدارة الدوري الإيطالي منفرداً (فيديو)
Lebanon 24
بهدفيْ إبراهيموفيتش.. "ميلان" يعود لصدارة الدوري الإيطالي منفرداً (فيديو)
15:00 | 2021-01-19
19/01/2021 16:42:23
Lebanon 24
Lebanon 24
السعودية.. لماذا تأخر أمير منطقة الرياض بتلقّي لقاح "كورونا"؟! (فيديو)
Lebanon 24
السعودية.. لماذا تأخر أمير منطقة الرياض بتلقّي لقاح "كورونا"؟! (فيديو)
12:00 | 2021-01-19
19/01/2021 16:42:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact