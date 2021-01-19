رئيس صندوق سيادي عالمي يتوقع نهاية الوباء بحلول ايار!

أبدى الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي الروسي RDIF، كيريل ديميترييف، تشدداً في اعتقاده بأن لقاح كوفيد-19 الروسي والذي انتجته شركة "سبوتنيك V"، الأفضل في العالم.ويعتقد ديميترييف، أنه لأسباب جيوسياسية يشكك العالم الغربي في العقار المضاد لفيروس كورونا، والتي لا يبررها العلم أو سجل "سبوتنيك V" حتى الآن.قال ديميترييف: "إذا نظرت إلى العديد من المعايير الأساسية مثل السلامة والفعالية واللوجستيات وطول اللقطة ونقص الحساسية وعدم وجود عواقب مهمة أخرى، فإن Sputnik V موجود باعتباره أول لقاح في العالم" وفقاً لما ذكره لوكالة "Arab News".في الآونة الأخيرة، سمحت الأرجنتين باللقاح وتلقت إمداداتها الأولى، وفي الأسبوع الماضي أعلنت باراغواي أنها ستذهب أيضاً إلى اللقاح الروسي. وبالطبع، كان أكبر انتشار للقاح في روسيا نفسها، حيث تم تطعيم 1.5 مليون شخص.ومؤخراً شهدت الدول الغربية تغيراً في لهجتها تجاه اللقاح الروسي، حيث كانت هناك محادثات مع مسؤولين ألمان، وفرنسيين للتعاون في إنتاج اللقاح بالإضافة إلى دول أوروبية أخرى، وفقاً لـ ديميترييف.وتنبأ ديميترييف بأن أسوأ تفش للوباء سينتهي بحلول ايار في البلدان التي قامت بـ "تطعيم ضخم للغاية وسريع جداً".على الرغم من كونه ممولاً وخبيراً في الاستثمار من حيث الخلفية، إلا أن دميترييف أصبح على مدار العام الماضي خبيراً في القضايا الطبية والصحية العامة، لذا فإن وجهات نظره حول رد الفعل السعودي على الوباء مناسبة.وقال: "أعتقد أن السعودية تعاملت مع الأمر بشكل جيد للغاية، فإذا نظرت إلى العدد الإجمالي للحالات، ومبادرات القيادة والحكومة السعودية، سترى رداً قوياً للغاية، سمح للسعودية لاحتواء الفيروس ربما أفضل بكثير من العديد من البلدان".وعبر عن اعتقاده بأن هذه الخطوات دليل على نظام "فعال للغاية ومركّز للغاية، والذي يركز على الاختبار، ويركز على علاج الأشخاص في وقت مبكر".