عربي-دولي

قطر تعلق نزاعا قضائيا مع الإمارات في منظمة التجارة العالمية

Lebanon 24
19-01-2021 | 19:30
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علقت قطر نزاعا تجاريا مع دولة الإمارات العربية في منظمة التجارة العالمية، كخطوة في إطار المصالحة الخليجية، التي وقعت عليها الدوحة ودول الخليج، منهية ثلاث سنوات من المقاطعة، وفق ما أفادت به رويترز، الثلاثاء .

وقالت وثيقة إنه "في إطار تسهيل تسوية نهائية ودية للنزاع بين الطرفين، طلبت قطر في 11 يناير أن تعلق اللجنة عملها"، بحسب الوكالة.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر فرضت حظرا دبلوماسيا وتجاريا مع قطر، وعلقت حركة السفر معها في منتصف عام 2017، متهمة إياها بدعم الإرهاب. ونفت قطر ذلك، وقالت إن الحظر يهدف إلى النيل من سيادتها.

وأعلنت الرياض في الخامس من يناير اتفاقا، بدعم أميركي، لإنهاء الخلاف مع قطر، بهدف تعزيز تحالف عربي في مواجهة إيران.

وفتحت الدول مجالها الجوي مع قطر واستأنفت بعض الرحلات الجوية.

وكانت صحيفة واشنطن بوست قد نقلت عن شخص مطلع على المفاوضات التي جرت أن الدول الأربع تخلت عن الشروط الـ13 مقابل سحب قطر لقضاياها في منظمة التجارة العالمية والمنظمات العالمية.
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