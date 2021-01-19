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إيران تضيف ترامب وبومبيو ومسؤولين أميركيين إلى قائمة عقوبتها

Lebanon 24
19-01-2021 | 18:32
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أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إضافة كل من الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، وعدد من المسؤولين إلى قائمة العقوبات الخاصة بها.

تضمنت قائمة العقوبات الإيرانية عددا من المسؤولين الأميركيين في إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، على رأسهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، ووزير الخزانة ستيفن منوشين، ووزير الدفاع السابق مارك إسبر، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين.

وبحسب بيان وزارة الخارجية الإيرانية، تضم قائمة العقوبات أيضا، القائم بأعمال وزير الدفاع كريستوفر ميلر، ومستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، والمبعوث الأميركي السابق الخاص بإيران براين هوك، والمبعوث الحالي إليوت أبرامز، وآخرين.
 
وأوضح المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده في البيان أن الخطوة تأتي بسبب "انتهاكاتهم ضد حقوق الشعب الإيراني وارتكابهم أعمال إجرامية ودعم الإرهاب ما مثل تهديدا جديا على أمن المنطقة والعالم".
تأتي هذه العقوبات، بعد أيام من إعلان وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء الماضي، فرض عقوبات جديدة على 3 أفراد و16 كيانا على خلفية صلتهم بإيران.

وقالت إدارة مراقبة الأصول الأجنبية في الخزانة الأميركية، في بيان، "بهدف مكافحة الإرهاب أدرجنا هذه الشخصيات والكيانات المرتبطة بإيران على قائمة عقوبات أوفاك".

وشملت العقوبات 3 أفراد أبرزهم رجل الدين المقرب من المرشد الإيراني أحمد مروي، بالإضافة إلى محمد مخبر، رئيس لجنة تنفيذ أوامر الإمام الخميني.

كما شملت العقوبات الأميركية الجديدة ضد طهران 16 كيانا اقتصاديا أبرزها مؤسسة "آستان القدس رضوي" وجميع الشركات التابعة لها، والتي تعد ثاني أكبر مؤسسة اقتصادية في البلاد بعد الحكومة وتتبع المرشد الإيراني علي خامنئي، بالإضافة إلى شركة تطوير صناعة النفط والغاز برشیا وأيضا شركة بارس المساهمة للنفط.
وتوجه إيران اتهامات لإدارة ترامب بتنفيذ عملية اغتيال قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي السابق، أبو مهدي المهندس، بصاروخ أطلق من طائرة مسيرة، بداية العام الماضي، وتطالب بمحاسبة المسؤولين عن العملية.
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