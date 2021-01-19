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كيف سيحضر آلاف الأميركيين حفل تنصيب بايدن رغم غيابهم بسبب كورونا؟

Lebanon 24
19-01-2021 | 22:00
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سيكون الشعب الأميركي حاضرا خلال حفل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، غدا الأربعاء، بنظام لم يسبق له مثيل بسبب الإجراءات الأمنية والوبائية.

سيكون الحضور عبر استعراض أكثر من 200 ألف علم لتمثيل الشعب الأميركي، في ما أطلق عليه "حقل الأعلام"، بحسب إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية.

 

"حقل الأعلام" سيمتد على طول متنزه "ناشيونال مول"، أمام النصب التذكاري في العاصمة الأميركية واشنطن.

هذه الأعلام ستمثل الشعب الأميركي الذي لن يحضر حفل تنصيب الرئيس الجديد بسبب تفشي فيروس كورونا.

أما ولايات الدولة الأميركية وأقاليمها فستكرم من خلال إضاءة المتنزه الممتد من نصب واشنطن إلى مبنى الكابيتول بـ 56 عمود إنارة.

أعلن وزير الدفاع الأميركي بالوكالة، كريستوفر ميلر، أن البنتاغون سوف يفحص، أمنيا، عناصر الحرس الوطني المنتشرين في واشنطن، كإجراء احترازي لمضاعفة جهود تأمين مجمع الكابيتول، قبل يومين من تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وذكرت وزارة الدفاع الأميركية، في تغريدة اليوم الاثنين، نقلا عن ميلر أنه "كما هو معتاد بالنسبة للدعم العسكري للأحداث الأمنية الكبيرة، ستقوم الوزارة بفحص رجال الحرس الوطني الموجودين في واشنطن العاصمة".

وأضافت أنه "في حين أننا لا نملك معلومات استخبارية تشير إلى وجود تهديد من الداخل، فإننا لا ندخر وسعا في تأمين مبنى الكابيتول".

وتابعت: "غالبا ما يتم هذا النوع من التدقيق من قبل جهات إنفاذ القانون للأحداث الأمنية الهامة. ومع ذلك، في هذه الحالة، يكون نطاق المشاركة العسكرية فريدًا".

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