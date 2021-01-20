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هذا موعد مغادرة ترامب وميلانيا البيت الأبيض

Lebanon 24
20-01-2021 | 06:45
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أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، موعد مغادرة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب إلى مقره الجديد في فلوريدا.

وذكر بيان أن ترامب وميلانيا سيغادران البيت الأبيض الساعة الثامنة صباحا بتوقيت واشنطن (الخامسة مساء بتوقيت أبوظبي).
ويأتي ذلك بعد أن أشاد ترامب في خطاب وداعي نشر الثلاثاء بما حققه خلال ولايته وتمنى التوفيق للإدارة الجديدة للرئيس المنتخب جو بايدن، ولكن من دون الاعتراف بخليفته بالاسم.
ورفض الجمهوري ترامب الإقرار الكامل بهزيمته أمام الديمقراطي بايدن الذي فاز بانتخابات الثالث من تشرين الثاني بأغلبية 306 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 232 صوتا لترامب.
ومن المقرر تنصيب بايدن الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (17:00 بتوقيت غرينتش) الأربعاء.

ولن يلتقي ترامب مع بايدن قبل ذلك ولن يحضر مراسم أداء اليمين كما هو معتاد في تسليم السلطة، ويعتزم ترامب بدلا من ذلك السفر إلى فلوريدا.
وقال ترامب في تصريحات مسجلة: "نستقبل هذا الأسبوع إدارة جديدة ونصلي من أجل نجاحها في الحفاظ على أميركا آمنة ومزدهرة.. نتقدم بأطيب التمنيات ونرغب في أن يحالفهم الحظ".
وظل ترامب على مدى أشهر يقول دون دليل إن الانتخابات زورت ضده ومارس ضغوطا على مسؤولي الولايات لإلغاء النتائج.
وفي تجمع حاشد بالقرب من البيت الأبيض في السادس من كانون الثاني شجع أنصاره على التوجه إلى الكونغرس، بينما كان الأعضاء يجتمعون للتصديق على فوز بايدن.
وظل ترامب داخل البيت الأبيض خلال الأسابيع الأخيرة من ولايته بعد أحداث الشغب التي قام بها أنصاره في مبنى الكابيتول (الكونغرس) والتي أدت إلى مقتل 5 أشخاص بينهم ضابط شرطة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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