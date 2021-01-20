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عشية تنصيب والدها.. ابنة بايدن تكشف عن مخاوفها بشأن سلامته

Lebanon 24
20-01-2021 | 08:30
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كشفت آشلي بايدن ابنة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، عن قلقها بشأن سلامة والدها في يوم تنصيبه.

وفي أول مقابلة تلفزيونية لها على الإطلاق، أعربت آشلي عن مخاوفها بشأن سلامة والدها، في أعقاب أعمال الشغب التي حدثت بمبنى الكابيتول، لافتة إلى أنها شعرت بحزن عميق بعد هذه التظاهرات.

وبشأن الانتخابات التي فاز بها والدها، قالت آشلي: "لقد كان الأمر مرهقا للأعصاب.. فالانتظار عدة ليال لمعرفة نتيجة الانتخابات صعب".

وعلقت عن أعمال الشغب في مبنى الكابيتول عشية تنصيب والدها قائلة: "العنف يحزنني بشدة، ويسبب الكثير من الصدمات".

وأضافت: "أعتقد أنه عندما يتعرض أي شخص تعرفه وتحبه للتهديد، فأنت تقلق على سلامته".

وتشهد واشنطن انتشارا مكثفا لقوات الحرس الوطني عشية تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن اليوم الأربعاء، تحسبا لأي مواجهات أو أعمال شغب، بعد اضطرابات اقتحام أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكابيتول في واشنطن مؤخرا. 
المصدر: وكالات
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