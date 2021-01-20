عربي-دولي

للمتوجهين إلى أميركا.. حظر السفر عن هذه الدول باقٍ

Lebanon 24
20-01-2021 | 09:00
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أعلنت المتحدثة باسم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، أن الإدارة المقبلة لن تطبق القرار الذي أصدره دونالد ترامب برفع الحظر عن المسافرين إلى الولايات المتحدة من البرازيل وأوروبا.

وقالت جين ساكي التي ستتسلم مهام المتحدثة باسم البيت الأبيض الأربعاء إثر أداء بايدن اليمين الدستورية، في تغريدة على "تويتر" إنه "مع تدهور الوضع الوبائي وظهور فيروسات متحورة أكثر عدوى حول العالم، فإن هذا ليس الوقت المناسب لرفع القيود المفروضة على السفر الدولي".

وأضافت أنه "بناء على نصيحة فريقنا الطبي، فإن الإدارة لا تعتزم رفع هذه القيود في 26 كانون الثاني. في الواقع، نحن نخطط لتعزيز تدابير الصحة العامة المتعلقة بالسفر الدولي للحد أكثر من تفشي كوفيد-19".

وجاءت تغريدة ساكي بعيد دقائق من إعلان ترامب أن الحظر المفروض على المسافرين الآتين من البرازيل وبريطانيا وإيرلندا والدول الأوروبية المنضوية في فضاء شنغن سيرفع في 26 كانون الثاني الجاري، حين سيتعين على جميع الراغبين بالسفر للولايات المتحدة إبراز نتيجة فحص سلبية لكوفيد-19.

المصدر: روسيا اليوم
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