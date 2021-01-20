علماء فلك يحذرون السعودية.. كتلة قطبية تتجه إلى المملكة

يحذر علماء فلك من تعرض المملكة العربية السعودية لموجة برد قارس يمكن أن تسبب الإصابة بالإنفلونزا، حيث من المقرر أن تستمر على مدى أيام.ذكرت ذلك صحيفة "سبق" السعودية، مشيرة إلى أن جمعية "آفاق" لعلوم الفلك حذرت من أن المملكة على موعد مع كتلة هوائية قطبية شديدة البرودة، مشيرة إلى أنها مندفعة من شرق البحر الأبيض المتوسط وتتحرك في اتجاه المملكة.ولفتت الجمعية السعودية إلى أن "كتلة الهواء الباردة تعمل على انخفاض ملموس بدرجات الحرارة لتصل إلى ما دون الصفر المئوي".وأوضحت أنها "تبدأ من مساء الثلاثاء على الشمالية، ثم تتوغل بقوة على مناطق واسعة من المملكة نهاية الأسبوع بدرجات حرارة أقل من الصفر".وقالت الجمعية السعودية إن "هذه الموجة الباردة ترافقها رياح الصبا التي تعمل على إثارة للأتربة والغبار خاصة في السواحل الغربية نتيجة الفوارق الحرارية وفرق قيم الضغط الجوي".وتابعت: "هذه الموجة الباردة محفزة للإصابة بالإنفلونزا، وهو ما يستوجب التدفئة جيدا وارتداء الملابس الثقيلة".