عربي-دولي

علماء فلك يحذرون السعودية.. كتلة قطبية تتجه إلى المملكة

Lebanon 24
20-01-2021 | 09:30
A-
A+
Doc-P-785928-637467281328423090.jpg
Doc-P-785928-637467281328423090.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يحذر علماء فلك من تعرض المملكة العربية السعودية لموجة برد قارس يمكن أن تسبب الإصابة بالإنفلونزا، حيث من المقرر أن تستمر على مدى أيام.


ذكرت ذلك صحيفة "سبق" السعودية، مشيرة إلى أن جمعية "آفاق" لعلوم الفلك حذرت من أن المملكة على موعد مع كتلة هوائية قطبية شديدة البرودة، مشيرة إلى أنها مندفعة من شرق البحر الأبيض المتوسط وتتحرك في اتجاه المملكة.
ولفتت الجمعية السعودية إلى أن "كتلة الهواء الباردة تعمل على انخفاض ملموس بدرجات الحرارة لتصل إلى ما دون الصفر المئوي".

وأوضحت أنها "تبدأ من مساء الثلاثاء على الشمالية، ثم تتوغل بقوة على مناطق واسعة من المملكة نهاية الأسبوع بدرجات حرارة أقل من الصفر".

وقالت الجمعية السعودية إن "هذه الموجة الباردة ترافقها رياح الصبا التي تعمل على إثارة للأتربة والغبار خاصة في السواحل الغربية نتيجة الفوارق الحرارية وفرق قيم الضغط الجوي".

وتابعت: "هذه الموجة الباردة محفزة للإصابة بالإنفلونزا، وهو ما يستوجب التدفئة جيدا وارتداء الملابس الثقيلة".
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:12 | 2021-01-20
11:00 | 2021-01-20
10:44 | 2021-01-20
10:30 | 2021-01-20
10:00 | 2021-01-20
09:17 | 2021-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website