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عربي-دولي
ترامب أصدر عفوا عن مستشار سابق في البيت الأبيض
Lebanon 24
20-01-2021
|
08:37
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أعلن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب منح العفو للمستشار السابق بالبيت الأبيض ستيف بانون، في إطار موجة العفو وتخفيف الأحكام التي سيصدرها خلال الساعات الأخيرة من فترة رئاسته.
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