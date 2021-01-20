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عربي-دولي
السفارة الأميركية في القدس.. ماذا كشف وزير الخارجية الأميركي الجديد؟
Lebanon 24
20-01-2021
|
11:00
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تعهد أنتوني بلينكن مرشح الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن لمنصب وزير الخارجية، بالإبقاء على الاعتراف الأميركي بالقدس "عاصمة لإسرائيل" وبقاء السفارة هناك.
وخلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، يوم الثلاثاء، رد بلينكن بـ"نعم" مرتين، عندما سأله السناتور جيمس ريش: "هل أنت موافق مع أن القدس هي عاصمة إسرائيل وهل تلتزم بالحفاظ على سفارة الولايات المتحدة في القدس؟".
يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل إلى القدس، معتبرا إياها "عاصمة لإسرائيل" في أيار 2018، في خطوة وافق عليها الكونغرس منذ التسعينات، على الرغم من أن الإدارات السابقة أوقفت تنفيذها.
وأعرب بلينك خلال جلسة الاستماع أيضا عن تأييده لحل الدولتين، مشيرا إلى أن تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي تعتبر "تحديا كبيرا"، وأنه من الصعب تحقيق التقدم فيها في الوقت القريب.
المصدر:
وكالات
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