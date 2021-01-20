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صحيفة أميركية: ترامب ناقش فكرة تأسيس حزب سياسي جديد

Lebanon 24
20-01-2021 | 19:00
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نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية تقريراً أشارت فيه نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة، إلى أنّ الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، بحث مع معاونيه فكرة إنشاء حزب سياسي جديد، "كخطوة لبسط نفوذه بعد مغادرة البيت الأبيض". 
 
وبحسب ما نقل موقع "الحرة"، فقد ذكرت الصحيفة أنّ ترامب ناقش فكرة تأسيس "حزب باتريوت" مع عدد من مساعديه وأشخاص مقربين. 

وقد شهدت العلاقة بين ترامب وعدد من قادة "الحزب الجمهوري" توتراً ملحوظاً، على رأسهم زعيم الأغلبية "الجمهورية" في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، الذي قال، أمس الثلاثاء، إن ترامب "يستحق" أن يلقى عليه اللوم في تحفيز مؤيديه لاقتحام مبنى "الكابيتول" التابع للكونغرس في العاصمة واشنطن في السادس من كانون الثاني الحالي. 

وأشارت الصحيفة إلى أنّ الاستطلاعات تظهر دعماً قوياً لترامب بين المصوتين الجمهوريين، فيما لفتت إلى أنّ البيت الأبيض رفض التعليق على تقريرها.

ووفقاً للتقرير، فإنّه ليس من الواضح بعد مدى جدية ترامب في تأسيس حزب جديد، وهي خطوة تتطلب كماً هائلاً من الوقت والموارد.
 
ونوهت الصحيفة إلى أنّ ترامب يملك قاعدة كبيرة من المؤيدين، بعضهم لم ينخرط في السياسات الجمهورية قبل حملة ترامب للرئاسة الأميركية عام 2016. 

وفي السابق، فشلت محاولات تأسيس حزب ثالث في الحصول على دعم كاف كي تلعب دوراً أساسياً في الانتخابات المحلية، ومن الأرجح أن يعترض المسؤولون في الحزب الجمهوري بشدة على فكرة جذب ترامب المصوتين الجمهوريين، وفقاً للصحيفة.  
المصدر: الحرة
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