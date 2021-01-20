صحيفة أميركية: ترامب ناقش فكرة تأسيس حزب سياسي جديد

وبحسب ما نقل موقع "الحرة"، فقد ذكرت الصحيفة أنّ ترامب ناقش فكرة تأسيس "حزب باتريوت" مع عدد من مساعديه وأشخاص مقربين.وقد شهدت العلاقة بين ترامب وعدد من قادة "الحزب الجمهوري" توتراً ملحوظاً، على رأسهم زعيم الأغلبية "الجمهورية" في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، الذي قال، أمس الثلاثاء، إن ترامب "يستحق" أن يلقى عليه اللوم في تحفيز مؤيديه لاقتحام مبنى "الكابيتول" التابع للكونغرس في العاصمة واشنطن في السادس من كانون الثاني الحالي.وأشارت الصحيفة إلى أنّ الاستطلاعات تظهر دعماً قوياً لترامب بين المصوتين الجمهوريين، فيما لفتت إلى أنّ البيت الأبيض رفض التعليق على تقريرها.ووفقاً للتقرير، فإنّه ليس من الواضح بعد مدى جدية ترامب في تأسيس حزب جديد، وهي خطوة تتطلب كماً هائلاً من الوقت والموارد.