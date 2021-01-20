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تحدّث عن لبنان وانفجار المرفأ.. تصريح جديد لماكرون عن جيش بلاده

Lebanon 24
20-01-2021 | 10:44
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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن جيش بلاده يقف على خط المواجهة في الخليج لمنع التوتر والمساهمة في استقرار المنطقة.

وفي سلسلة تغريدات له عبر "تويتر"، قال ماكرون إن جنود بلاده في البحر المتوسط يحاربون الاتجار بالبشر، وفي المحيط الهندي والخليج، يقفون على خط المواجهة لمنع التوترات والمساهمة في الاستقرار.

وأضاف: "في لبنان، يساعد جيشنا في الحفاظ على السلام من خلال مشاركة كبيرة في قوة الأمم المتحدة، وأريد أن أخبرهم كم كان التزامنا بعد الانفجار في مرفأ بيروت موضع تقدير".

وتابع: "في العراق وسوريا، واصلنا جهودنا لمحاربة عدو لديه رغبة لا يمكن إنكارها في إلحاق الأذى".

وأشار إلى أنه "في منطقة ساحل العاج اضطرت شجاعة وتصميم جنودنا الجماعات الإرهابية للتراجع، من أجل حماية السكان المدنيين الذين يضربهم الإرهابيون، وسقط 11 من جنودنا في العام الأخير.. لن ننساهم أبدا".
المصدر: وكالات
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