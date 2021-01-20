عربي-دولي

سياسة العقوبات.. أميركا ستعيد النظر

Lebanon 24
20-01-2021 | 11:45
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تعهدت جانيت يلين مرشحة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن لمنصب وزير الخزانة بتحليل نشاط الوزارة في فرض العقوبات، وإعادة النظر في سياساتها على هذا الصعيد.

وقالت يلين خلال جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ: "سأكلف نائبي وولي أدييمو بإجراء تحليل شامل لسياسة العقوبات الأميركي لضمان استخدامها للأغراض الاستراتيجية وبالطريقة المناسبة".

وأضافت أنها ستباشر إعادة النظر في سياسة العقوبات فور موافقة الكونغرس على تعيينها وزيرة للخزانة في إدارة جو بايدن.

وقالت إن "العقوبات تعتبر أداة حساسة لضمان الأمن السيبراني ومحاربة مختلف الأخطار"، مؤكدة عزمها العمل مع المشرعين على إعادة النظر في سياسة العقوبات.

وحسب تقرير لوكالة "بلومبرغ"، فإنه من المقرر تحليل عمل قسم وزارة الخزانة المختص بقضايا محاربة الإرهاب، إضافة إلى إعادة النظر في برامج العقوبات بحد ذاتها.

وفرضت إدارة ترامب عقوبات على أفراد وكيانات من روسيا وفنزويلا وإيران والصين وكوريا الشمالية وغيرها، من طرف واحد.

وتشير التقارير الإعلامية إلى أن فريق بايدن يشكك في مدى فاعلية هذا النهج، ويعتبر أن العقوبات يجب أن تفرض بالتعاون مع شركاء آخرين.
المصدر: روسيا اليوم
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