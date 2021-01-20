مسؤول صحي صيني يكشف عدد الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح

أكد وانغ بين، وهو مسؤول في لجنة الصحة الوطنية الصينية، أن بلاده أعطت أكثر من 15 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، حتى اليوم الأربعاء.وتتزايد الإصابات في شمال شرقي البلاد ما أثار المخاوف من موجة جديدة خلال عطلة رأس السنة الصينية.وذكرت صحيفة "جلوبال تايمز" أن 11 منطقة في ثلاثة أقاليم هي هوبيوهيل، ونغجيانغ، وجيلين، تفرض الآن إجراءات عزل عام وتجري برامج فحص مكثفة.