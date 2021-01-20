وزير الدفاع التركي: مصمّمون على إنهاء الإرهاب بالتعاون مع بغداد وأربيل

جدّد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إصرار بلاده "على إنهاء الإرهاب من خلال التعاون مع الحكومة المركزية في بغداد، وحكومة إقليم شمال العراق في مدينة أربيل".



وفي تقييم لزيارته إلى العراق، أجراه في مقر القنصلية التركية لدى مدينة أربيل العراقية، اليوم الأربعاء، قال أكار: "مصممون على إنهاء الإرهاب من خلال التعاون الذي سنقيمه مع بغداد وإقليم شمال العراق"، بحسب ما نقلت قناة "TRT" التركية.

وأضاف الوزير التركي أنّ "المرحلة المقبلة ستشهد تطورات مهمة على صعيد تعاون أنقرة مع كل من بغداد وأربيل في مكافحة الإرهاب".



وأشار إلى أن تركيا "تتابع عن كثب إخراج الإرهابيين من محيط سنجار (في العراق)، وأن أنقرة مستعدة لتقديم الدعم في هذا الخصوص".



وقام أكار مساء الإثنين بزيارة رسمية إلى العراق، أجرى خلالها مباحثات في العاصمة بغداد، مع نظيره العراقي جمعة عناد، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، والرئيس برهم صالح، ووزير الداخلية عثمان علي فرهود الغانمي، كما التقى رئيس وزراء إقليم الشمال مسرور بارزاني، والرئيس السابق للإقليم مسعود بارزاني، في أربيل.