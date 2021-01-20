اتفاق مصري - قطري على استئناف العلاقات الديبلوماسية

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، أنّ مصر وقطر تبادلتا مذكرتين رسميتين، حيث اتفقت الدولتان بموجبهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وقالت الخارجية المصرية في بيان لها: "اتصالاً بالخطوات التنفيذية في إطار تنفيذ الالتزامات المتبادلة الواردة ببيان العلا، تبادلت جمهورية مصر العربية، اليوم 20 كانون الثاني، ودولة قطر مذكرتين رسميتين، حيث اتفقت الدولتان بموجبهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما".







وكانت "الخطوط الجوية القطرية" أعلنت استئناف الرحلات الجوية إلى مصر بدءاً من 18 كانون الثاني بواقع رحلة يومية، وإلى مطار برج العرب بالإسكندرية يوم 25 كانون الثاني الجاري بواقع رحلتين أسبوعياً.



وكانت إدارة الطيران المدني قررت إعادة فتح الأجواء المصرية أمام الطيران القطري في الدقيقة الأولى ليوم الثلاثاء 12كانون الثاني، وذلك بعد قرار إغلاق المجال الجوي الذي استمر لقرابة 3 سنوات نتيجة الأزمة الخليجية بين قطر من جهة وكلّ من السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى.