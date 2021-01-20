لحظات مغادرة ترامب البيت الأبيض: أتمنى أن لا يطول الوداع (فيديو)

غادر الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب وزوجته البيت الأبيض على متن المروحية الرئاسية قبل أربع ساعات من تنصيب خلفه جو بايدن. وقال في خطاب وداعي: "أحب أن أقول وداعاً وأتمنى أن لا يطول الوداع".

وقال ترامب: "كانت 4 سنوات ممتازة وأنجزنا الكثير فيها، وما أنجزناه كان ممتازا بكل المعايير لقد أعدنا بناء الجيش الأميركي، واهتممنا بقدامى المحاربين الذين كانوا يعانون معاملة سيئة من قبل،



واعتبر ترامب في كلمته أنه "لولا جائحة كورونا لحققنا أرقاما لم نكن لنراها، فقد مررنا أكبر إصلاح ضريبي في تاريخ البلاد وأتمنى ألا يرفعوا ضرائبكم".



واضاف: "لدينا أعظم دولة واقتصاد في العالم وواجهتنا العديد من العقبات وتجاوزناها، أتمنى حظا سعيدا للإدارة الجديدة وأعتقد أنها ستحقق نجاحا باهرا، وسنعود بطريقة أو بأخرى، وسأحارب من أجل الشعب الأميركي".



وهبطت طائرة مروحية رئاسية في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، تمهيدا لنقل ترامب، بعد أربع سنوات قضاها هناك.



وأظهرت لقطات ترامب بصحبة زوجته ميلانيا مرتدين ملابس رسمية شتوية سوداء اللون وهما يخرجان من أحد أبواب البيت الأبيض، حيث ألقى كلمة وداعية بسيطة قبل أن يصعد الاثنان إلى الطائرة.



وعلى باب الطائرة لوح ترامب وحده بيده نحو الصحافيين والعاملين في البيت الأبيض، وصعد بعدهما عدد من المساعدين ومعهم حقائب.

وقد ظهر موظفو البيت الأبيض وهم ينقلون صناديق تحتوي على محتويات خاصة بترامب إلى المروحية التي نقلته خارج البيت الابيض.

وفرش الحرس الرئاسي في البيت الأبيض السجاد الأحمر من المدخل إلى بداية الحديقة، في تقليد تكريمي للرئيس الراحل عن المكتب.



وتنقل الطائرة الرئاسية ترامب إلى قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن، حيث من المقرر أن يسافر من هناك على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس 1"، إلى ولاية فلوريدا.



وهذه هي المرة الأخيرة التي ستنقل الطائرة ترامب بصفته رئيسا للولايات المتحدة.