ما هي نظرية "كيو آنون"؟ ومن هم أنصارها الذين اقتحموا الكونغرس؟

نمت شعبية مجموعة نظرية المؤامرة المعروفة باسم "كيو آنون" QAnon في الأشهر الأخيرة. وانتشرت أفكار ورسائل الجماعة من الإنترنت إلى المنصات الرئيسية وأصبحت قضية سياسية. وفي 6 كانون الثاني، كان أتباعها من بين أبرز داعمي الرئيس دونالد ترمب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن.



وإليكم ما نعرفه عن "كيو آنون" ونظرية المؤامرة التي تقف وراءها وكيف بدأت. وإليكم ما نعرفه عن "كيو آنون" ونظرية المؤامرة التي تقف وراءها وكيف بدأت.

ما هي "كيو آنون"؟



"كيو آنون" هو جناح يميني متطرف، وشبكة فضفاضة التنظيم ومجتمع من الأشخاص الذين يعتنقون مجموعة من المعتقدات التي لا أساس لها. وتركز هذه الآراء على فكرة أن عصابة من المتحرشين بالأطفال الذين يعبدون الشيطان - تتكون أساسًا مما يرون أنهم نخبويون ديمقراطيون وسياسيون وصحافيون وأباطرة الترفيه وشخصيات أخرى - وتعتبرهم أقطاب وقادة ما يسمى الدولة العميقة، والتي يقولون إنها تسعى إلى تقويض حكم الرئيس ترمب بمساعدة وسائل الإعلام والترفيه.



ما هي نظرية المؤامرة "كيو آنون"؟

تزعم نظرية المؤامرة "كيو آنون" أن هناك معركة بين الخير والشر يتحالف فيها الجمهوري ترمب مع الخير ضد قوى الشر. وينتظر أتباع "كيو آنون" حدثين رئيسيين: العاصفة والصحوة الكبرى.



العاصفة هي اعتقالات جماعية لأشخاص في مناصب عليا سيواجهون حسابًا طال انتظاره. وتتضمن الصحوة العظيمة حدثًا واحدًا يحصل فيه كل فرد على فكرة أن نظرية قنون كانت دقيقة وكشفت الحقائق المخفية. وسيسمح هذا الإدراك للمجتمع بدخول عصر اليوتوبيا (أو المدن الفاضلة) بعد القضاء على قوى الشر.



من هو "كيو" Q؟

ويعتقد أتباع النظرية أن "كيو" هو أحد كبار المطلعين في الحكومة، ويفترض أن يكون لديه خلفية عسكرية أو استخباراتية وملتزم بكشف الحقيقة المخفية لما يرون أنه مكيدة بيروقراطية دولية ضد ترمب وأنصاره. "كيو آنون" هو جناح يميني متطرف، وشبكة فضفاضة التنظيم ومجتمع من الأشخاص الذين يعتنقون مجموعة من المعتقدات التي لا أساس لها. وتركز هذه الآراء على فكرة أن عصابة من المتحرشين بالأطفال الذين يعبدون الشيطان - تتكون أساسًا مما يرون أنهم نخبويون ديمقراطيون وسياسيون وصحافيون وأباطرة الترفيه وشخصيات أخرى - وتعتبرهم أقطاب وقادة ما يسمى الدولة العميقة، والتي يقولون إنها تسعى إلى تقويض حكم الرئيس ترمب بمساعدة وسائل الإعلام والترفيه.تزعم نظرية المؤامرة "كيو آنون" أن هناك معركة بين الخير والشر يتحالف فيها الجمهوري ترمب مع الخير ضد قوى الشر. وينتظر أتباع "كيو آنون" حدثين رئيسيين: العاصفة والصحوة الكبرى.العاصفة هي اعتقالات جماعية لأشخاص في مناصب عليا سيواجهون حسابًا طال انتظاره. وتتضمن الصحوة العظيمة حدثًا واحدًا يحصل فيه كل فرد على فكرة أن نظرية قنون كانت دقيقة وكشفت الحقائق المخفية. وسيسمح هذا الإدراك للمجتمع بدخول عصر اليوتوبيا (أو المدن الفاضلة) بعد القضاء على قوى الشر.ويعتقد أتباع النظرية أن "كيو" هو أحد كبار المطلعين في الحكومة، ويفترض أن يكون لديه خلفية عسكرية أو استخباراتية وملتزم بكشف الحقيقة المخفية لما يرون أنه مكيدة بيروقراطية دولية ضد ترمب وأنصاره.

ما هو الدور الذي لعبه أنصار "كيو آنون" وأتباعهم في اقتحام مبنى الكابيتول؟

لقد أصبحت جماعة "كيو آنون" وأتباعها فعالين في حملة ترمب لإلغاء انتخابات تشرين التاني، والتي خسرها.



وفي تشرين الثاني، قالت سيدني باول، المدعية العامة الفيدرالية السابقة التي كانت تمثل ترمب في ذلك الوقت، على قناة "فوكس بيزنس" إنها "ستطلق سراح الكراكن"، في إشارة إلى وحش أسطوري قوي، من خلال تقديم دليل علني على انتشار تزوير الناخبين لكنها لم تفعل ذلك ولم تقدم أي دليل لكن ذلك لم يمنع أنصار "كيو آنون" من اعتماد العبارة كصرخة حاشدة.



لقد كانت ملابس جماعات "كيو آنون" منتشرة في مبنى الكابيتول ومحيطه. وأثناء اقتحام مبنى الكابيتول، كان من أوائل الأشخاص الذين صعدوا الدرج المؤدي إلى غرفة مجلس الشيوخ رجل يرتدي قميص "كيو آنون".

من هو جيك أنجيلي؟

كان جاكوب أنتوني تشانسلي، المنتمي إلى جناح "كيو آنون"، المعروف أيضًا باسم جيك أنجيلي، من بين أكثر أعضاء الحشد المرئي الذين اخترقوا مبنى الكابيتول، ووصلوا إلى غرفة مجلس الشيوخ وشغلوا المقعد الذي أخلاه نائب الرئيس مايك بنس لفترة وجيزة، وفقًا للصور التي التقطت في مكان الحادث.



وكان السيد تشانسلي عاري الصدر ويرتدي قبعة من الفرو وقرون البيسون. وهو من مواليد أريزونا، وتبنى تشانسلي نظرية "كيو آنون" خارج مبنى الكابيتول في ولاية أريزونا منذ عام 2019 على الأقل، وفقًا لصحيفة "أريزونا ريبابليك". وقال تشانسلي للصحيفة في شباط خارج تجمع لترمب في فينيكس: "كرة الثلج تتدحرج وتزداد اتساعًا نحن التيار الرئيسي الآن".



وألقي القبض على تشانسلي في 9 كانون الثاني بتهم فيدرالية تتعلق باقتحام مبنى الكابيتول.

كيف بدأت الحركة بالظهور؟

في العام 2017، أطلق رجل مسلح ببندقية هجومية رصاصة واحدة أو أكثر داخل مطعم بيتزا كوميت بينغ بونغ بواشنطن العاصمة، وتم اعتقاله لاحقًا. وقبل إطلاق النار، نشر أنصار ترمب والمتفوقون البيض على وسائل التواصل الاجتماعي نظرية مؤامرة تؤكد أن هيلاري كلينتون ورئيس حملتها السابق، جون بوديستا، يديران حفلة جنسية ضد الأطفال في قبو مطعم البيتزا. ومنذ ذلك الحين، تم اعتبار إطلاق النار مقدمة إلى ظهور جماعة "كيو آنون".



ما مدى شعبية "كيو آنون"؟

توصل تحليل جديد إلى أن المجموعات التي تكرس نظرية مؤامرة "كيو آنون" قد زادت في شعبيتها على فيسبوك وإنستغرام منذ بداية جائحة فيروس كورونا حيث قضى المزيد من الناس وقتًا أطول في المنزل وأمام الشاشات.



ماذا تفعل شركات التواصل للتعامل مع "كيو آنون"؟

وقالت شركة تويتر في 11 كانون الثاني إنها أزالت أكثر من 70 ألف حساب تنشر نظرية مؤامرة "كيو آنون". كما قالت شركة أمازون إنها تزيل بعض المنتجات المتعلقة بمؤامرة "كيو آنون"، والتي وصفها مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنها تهديد إرهابي محلي.

من جهتها قالت شركة فيسبوك في أوائل إنها ستزيل المزيد من المجموعات والصفحات المخصصة لـ "كيو آنون".



وتأتي هذه الخطوة بناءً على جهود شركة التواصل الاجتماعي التي تم الإعلان عنها في آب لإزالة صفحات ومجموعات نظرية "كيو آنون" التي تضمنت مناقشات حول العنف المحتمل. وستحظر الشركة الآن أي صفحات أو مجموعات مخصصة لـ "كيو آنون" عبر فيسبوك، بالإضافة إلى حسابات إنستغرام التي تركز على محتوى "كيو آنون".



وفي منتصف تشرين الاول، اتخذ موقع يوتيوب إجراءات ضد "كيو آنون"، وحظر مقاطع الفيديو التي تدعو إلى العنف.



هل جماعة "كيو آنون" خطيرة؟

في مذكرة أصدرها مكتب التحقيقات الفيدرالي في مايو حددت جماعات "كيو آنون" كتهديد إرهابي محلي محتمل، مستشهدة بحادثتين على الأقل تربط أنصار "كيو آنون" بالتخطيط لأعمال العنف وتنفيذها.