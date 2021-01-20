وداعا ترامب.. 15 صورة مثيرة للجدل للرئيس المنتهية ولايته

في آخر أيام ولاية الرئيس الأمريكية دونالد ترامب نشرت وكالة إ"نترفاكس" الروسية مجموعة من أبرز الصور التي تظهر لحظات من عهد الرئيس الـ45 للولايات المتحدة.



1. ترامب في ولاية فلوريدا خلال حملته الانتخابية عام 2016

2. ترامب مع زوجته ميلانيا خلال حفلة رقص في البيت الأبيض بمناسبة تنصيبه رئيسا جديدا للولايات المتحدة في 20 كانون الثاني 2017

3. ترامب يزور معرض "صنع في أمريكا" الذي أقيم في البيت الأبيض في 19 تموز 2017

4. ترامب وميلانيا يتابعان كسوف الشمس في 21 اب2017

5. ترامب مع قادة عالميين خلال قمة "آسيان" في مانيلا في 12 تشرين الثاني 2017

6. والدة شرطية قتلت أثناء أداء الخدمة تعانق ترامب أثناء إلقائه كلمة في الحفل الوطني السنوي لإحياء ذكرى ضباط الشرطة في 15 ايار 2018

7. ترامب خلال أول زيارة له إلى بريطانيا في 12تموز 2018. وقال ترامب عن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي خلال مؤتمر صحافي مشترك: هذه السيدة الرائعة تقوم بعمل خيالي".

8. ترامب يتوجه إلى قصر بوكنغهام لمقابلة أليزابيث الثانية ملكة بريطانية

9. حفل استقبال في البيت الأبيض في 14 كانون الثاني 2019 تكريما لفريق Clemson Tigers لكرة القدم الأمريكية الذي فاز بكأس البلاد بين الطلاب. واضطر ترامب لتنظيم المأدبة بنفسه بسبب إغلاق الحكومة.

10. رئيس مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي تصفيق بشكل استعراضي لترامب خلال إلقائه الخطاب إلى الكونغرس في 5 شباط 2019

11. ترامب وميلانيا ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يتابعون نزالا لمصارعي "سومو" في طوكيو في 25 ايار 2019

12. ترامب خلال مشاركته في فعالية افتتاح دوري البيسبول الرئيسي في واشنطن في 23 تموز 2020

13. قبلة ترامب والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال قمة G7 التي عقدت في بياريتس الفرنسية في الفترة بين 24 و26 اب 2019

14. ترامب يعفو عن ديكين روميين في يوم عيد الشكر في 26 تشرين الثاني 2020

15. ترامب يرفض الاعتراف بخسارته الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني 2020