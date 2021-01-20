عربي-دولي

43 قتيلا على الأقل إثر غرق زورق مهاجرين قبالة شواطئ ليبيا

Lebanon 24
20-01-2021 | 20:00
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أعلنت الأمم المتحدة، أن "غرق زورق مهاجرين امس الثلاثاء قبالة شواطئ ليبيا أسفر عن مقتل 43 شخصا على الأقل في حين تم إنقاذ 10 أشخاص آخرين".

وفي بيان مشترك أعربت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، عن "حزنها العميق" لحادث الغرق الذي وقع الثلاثاء وهو "الأول عام 2021 في شرق المتوسط وأدى إلى مصرع ما لا يقل عن 43 شخصا".

ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة واللجنة الدولية للاغاثة شريكة المفوضية العليا للاجئين على الأرض، قام خفر سواحل زوارة بليبيا بإنقاذ 10 أشخاص. وقدمت الامم المتحدة وشركاؤها مساعدة عاجلة لهؤلاء منها المأكل والمشرب.

وكان الزورق أبحر فجر الثلاثاء من مدينة الزاوية على بعد 50 كلم غرب طرابلس. وبحسب الأمم المتحدة قد يكون محرك الزورق تعطل بعد ساعات على الإبحار وغرق بسبب أحوال الطقس.

وقال الناجون، وهم أساسا من ساحل العاج ونيجيريا وغانا وغامبيا: "إن جميع الضحايا من دول في غرب افريقيا".

وقضى أكثر من 1200 مهاجر في المتوسط في 2020 انطلق معظمهم من ليبيا، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.

وتخشى منظمة الهجرة ومفوضية اللاجئين من أن يكون عدد الأشخاص الذين لقوا مصرعهم العام الماضي في المتوسط أعلى بكثير.

والمهاجرون غير القانونيين القادمون من دول عدة ينطلقون خصوصا من تونس وليبيا للوصول إلى أوروبا عبر إيطاليا التي تعد سواحلها الأقرب.
المصدر: وكالات
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