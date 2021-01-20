عربي-دولي

بنادق القناصة تحكم قبضتها على حفل تنصيب بايدن (صور)

Lebanon 24
20-01-2021 | 22:00
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خطف منظر القناصة في أعلى البنايات، المشهد الذي يمثل اللمسات الأخيرة للسلطات الأمنية، لتأمين حفل التنصيب للرئيس الأميركي الجديد جو بايدن.


الا انه قبل ساعات من أداء جو بايدن اليمين الدستورية ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة، عملت السلطات الأمنية في العاصمة واشنطن على وضع اللمسات الأخيرة، من أجل تأمين حفل تنصيب غير مسبوق.

وبدلا من حشود الناس في الحديقة الوطنية الواقعة بين البيت الأبيض والكونغرس، وقفت مجموعات من الجنود يرتدون ملابس قتالية كاملة، بغرض الحراسة وتقييد الدخول إلا للمصرح لهم، فيما شوهد قناصة يتمركزون على أسطح بعض الأبنية.
والعاصمة الأميركية في حالة تأهب قصوى، منذ أسبوعين، حين اقتحم المئات من مؤيدي الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، مبنى الكابيتول الأميركي، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص بينهم ضابط شرطة.

وتم حظر حركة المرور في كل الأماكن القريبة من مبنيي الكونغرس والبيت الأبيض في جميع الاتجاهات.
 
وطلبت السلطات من المحتفلين بالبقاء في منازلهم بسبب المخاوف الأمنية إضافة إلى منع تفشي فيروس كورونا، في حين أغلقت معظم المكاتب في المباني المحيطة، وغطيت الكثير من واجهاتها بألواح الخشب لمنع الأضرار في حالة اندلاع أعمال عنف الأربعاء.
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