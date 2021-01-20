لحظات تاريخية... بايدن يؤدي اليمين الدستورية ويؤكد: إرادة الشعب سمعت وتم تنفيذها





وقال بايدن في خطاب التنصيب: "اليوم نحتفل بانتصار الديمقراطية، والعنف قبل أيام سعى لهز البلاد". مضيفا: "نتطلع إلى الطريقة الأميركية الفريدة". وأكد أن "إرادة الشعب سمعت وتم تنفيذها".



وشكر بايدن الرؤساء السابقين الذين حضروا التنصيب. وقال: "هناك الكثير من العمل الذي سنقوم به".



وقال في خطاب القسم: "نشهد اليوم بروز تطرف سياسي ونظرية تفوق العرق الأبيض والإرهاب الداخلي. علينا مواجهتها وإلحاق الهزيمة بها". أدى جو بايدن القسم القانوني ليصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة في حفل تنصيب رسمي أقيم، الأربعاء، في مبنى الكونعرس، بحضور شخصيات سياسية ورؤساء سابقين.وقال بايدن في خطاب التنصيب: "اليوم نحتفل بانتصار الديمقراطية، والعنف قبل أيام سعى لهز البلاد". مضيفا: "نتطلع إلى الطريقة الأميركية الفريدة". وأكد أن "إرادة الشعب سمعت وتم تنفيذها".وشكر بايدن الرؤساء السابقين الذين حضروا التنصيب. وقال: "هناك الكثير من العمل الذي سنقوم به".وقال في خطاب القسم: "نشهد اليوم بروز تطرف سياسي ونظرية تفوق العرق الأبيض والإرهاب الداخلي. علينا مواجهتها وإلحاق الهزيمة بها".





وأكد بايدن قوله: " نستطيع أن نحارب الأعداء بالاتحاد"، واعدا أن يكون رئيسا لكل الأميركيين.



ودعا بايدن الحضور إلى الوقوف دقيقة صمت على روح ضحايا فيروس كورونا.



قصة الانجيل

وأدى بايدن، اليمين الدستورية، واضعا يده على إنجيل يحمل إرث عائلته منذ عام 1893 وتبلغ سماكته أكثر من 12 سنتيمترا.

وتأتي نسخة الكتاب المقدس هذه من جانب بايدن من العائلة، ذات الجذور الإنكليزية والإيرلندية وهو "إرث عائلي"، وأن "كل محطة مهمة" في تاريخ العائلة موجودة في طيات هذا الكتاب المقدس، بما في ذلك جميع المرات التي أدى فيها اليمين كعضو في مجلس الشيوخ، وكذلك كنائب للرئيس.

هذه النسخة من الإنجيل، التي حملتها السيدة الأولى جيل بايدن خلال مراسم التنصيب، ظهرت خلال لحظات مهمة في الحياة السياسية لبايدن. وأضاف: "سنعمل على تحقيق حلم العدالة للجميع سريعا"، وأشار إلى انتخاب أول امرأة لمنصب نائب الرئيس كإنجاز للبلاد.وأكد بايدن قوله: " نستطيع أن نحارب الأعداء بالاتحاد"، واعدا أن يكون رئيسا لكل الأميركيين.ودعا بايدن الحضور إلى الوقوف دقيقة صمت على روح ضحايا فيروس كورونا.وأدى بايدن، اليمين الدستورية، واضعا يده على إنجيل يحمل إرث عائلته منذ عام 1893 وتبلغ سماكته أكثر من 12 سنتيمترا.وتأتي نسخة الكتاب المقدس هذه من جانب بايدن من العائلة، ذات الجذور الإنكليزية والإيرلندية وهو "إرث عائلي"، وأن "كل محطة مهمة" في تاريخ العائلة موجودة في طيات هذا الكتاب المقدس، بما في ذلك جميع المرات التي أدى فيها اليمين كعضو في مجلس الشيوخ، وكذلك كنائب للرئيس.هذه النسخة من الإنجيل، التي حملتها السيدة الأولى جيل بايدن خلال مراسم التنصيب، ظهرت خلال لحظات مهمة في الحياة السياسية لبايدن.

ليدي غاغا وجينيفر لوبيز تخطفان الاضواء

وكانت مفاجأة التنصيب المغنية الشهيرة ليدي غاغا، التي أدت النشيد الوطني الأميركي في افتتاح حفل التنصيب كما ظهرت المغنية الأميركية جينيفر لوبيز، لتؤدي إحدى كلاسيكيات وودي غوثري، قبل أن تنتقل بسلاسة، إلى أغنية "أميركا الجميلة"، مع تذكير، باللغة الإسبانية، بأن الأميركيين أمة واحدة، في ظل الله، مع الحرية والعدالة.



و"أميركا الجميلة" هي أغنية وطنية أميركية قديمة، كتبت كلماتها كاثرين لي بيتس، وألّف موسيقاها عازف أرغن كنسي يدعى صمويل أ. وارد من نيوجيرزي.



وكانت لوبيز قد تجولت الثلاثاء، في العاصمة واشنطن، والتقطت صورا مع أفراد من الحرس الوطني، وكتبت على موقع تويتر: "يا له من شرف أن أقضي بضع لحظات مع هؤلاء الرجال والنساء الشجعان". وأضافت: "أشكركم على خدمتكم وتضحياتكم"، مؤكدة أنها ستغني "غدا لكم ولجميع الأميركيين."



أول تغريدة

وفي طريقه الى البيت الابيض، نشر بايدن أول تغريدة له كرئيس للبلاد، وكتب: "لا يوجد وقت نضيعه عندما يتعلق الأمر بمعالجة الأزمات التي نواجهها. لهذا السبب، أتوجه اليوم إلى المكتب البيضاوي للعمل بشكل صحيح لتقديم إجراءات جريئة وإغاثة فورية للعائلات الأميركية".



ترامب يغادر

وكان الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب قد غادر البيت الأبيض صباح الأربعاء قبل ساعات من انتهاء ولايته الرئاسية وأداء جو بايدن اليمين، متحدثا بشكل مقتضب عن ولاية "رائعة امتدت على أربع سنوات" تمثل "شرف العمر" فيما حضر خلفه قداسا جمع ديموقراطيين وجمهوريين.



وأقلعت المروحية الرئاسية "مارين وان" وفيها دونالد وميلانيا ترامب من حدائق البيت الأبيض متوجهة إلى منتجعه في مارالاغو بفلوريدا حيث سيبدأ حياته كرئيس سابق.



وقال ترامب قبل صعوده إلى الطائرة الرئاسية الأميركية للمرة الأخيرة متوجها إلى فلوريدا في قاعدة اندروز الجوية: "كانت أربع سنوات رائعة"، مضيفا: "أنجزنا الكثير معا"، و"سنعود بطريق أو بأخرى" ومن دون ان يسمي بايدن بالاسم، قال إنه يتمنى للإدارة الجديدة "حظاً جيداً ونجاحاً كبيرا".