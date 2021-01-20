التغيير بدأ منذ اللحظة الأولى... تعريف السفارة الاميركية في "إسرائيل" أولى البوادر

غيَر حساب السفير الأميركي إلى "إسرائيل" في تويتر، النبذة التعريفية له ليصبح "سفير الولايات المتحدة إلى إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة"، بعد وقت قصير من تولي الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس جو بايدن مهام عملها رسمياً، ويتبع الحساب السفارة الأميركية. وكان يكتفي في السابق بتعريف من يتولى أمورها بأنه "سفير الولايات المتحدة إلى إسرائيل".

وخلال جلسة التصديق على توليه منصبه في مجلس الشيوخ، قال وزير الخارجية الأميركي الجديد أنتوني بلينكن، إن بايدن يرى أن السبيل الوحيد لضمان مستقبل "إسرائيل" هو حل الدولتين بوجود دولة للفلسطينيين، رغم استبعاده تحقق ذلك على المدى القصير.



وإبان حكمه، أمر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بنقل سفارة بلاده إلى القدس في كانون الأول 2017، وسط انتقادات فلسطينية ودولية.



وإلى جانب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أوائل قادة العالم الذين هنأوا بايدن بتوليه الرئاسة، في وقت سابق الأربعاء.



وأعرب عباس عن آماله في أن يساعد تولي بايدن مهام منصبه في إعادة إطلاق عملية السلام التي تجمدت منذ سنوات.