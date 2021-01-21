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حادث مأسوي بعد تنصيب بايدن.. مقتل 3 من الحرس الوطني الأميركي

Lebanon 24
21-01-2021 | 07:00
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قتل 3 من الحرس الوطني الأميركي، ليل الأربعاء ـ الخميس، إثر تحطم مروحية عسكرية كانت تقلهم في مدينة ميندون شمالي ولاية نيويورك.

 

وقال فرع الشؤون العسكرية والبحرية بولاية نيويورك في بيان إن مروحية الإجلاء الطبي من طراز UH-60 بلاك هوك المتمركزة في مرفق دعم الطيران العسكري في مطار روتشستر الدولي تحطمت، وتم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث.

 

وذكر حاكم الولاية أندرو كومو في تغريدة على موقع تويتر: فقدت الولاية 3 من أشجع سكانها خلال مهمة تدريبية.

 

ووجه كومو بإنزال الأعلام على جميع مباني الولاية الحكومية اليوم الخميس.

 

ويستخدم الجيش الأميركي منذ أكثر من 40 عامًا هذا النوع من المروحيات في مهام الهجوم الجوي والإخلاء الطبي، ويتكون طاقمها عادة من طيار على الأقل ومساعد طيار ورئيس طاقم.

 

ويأتي الحادث بعد ساعات من تنصيب الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن، ليكون الرئيس رقم 46 في تاريخ الولايات المتحدة.

 

 

وانتقلت الرئاسة إلى بايدن (78 عاما)، الذي أصبح أكبر الرؤساء الأميركيين سنا في التاريخ، خلال مراسم مصغرة في واشنطن لم تشهد القدر المعتاد من الأجواء الاحتفالية بسبب الجائحة والمخاوف الأمنية بعد الهجوم الذي شنه أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب على مبنى الكونغرس (الكابيتول) في السادس من كانون الثاني.

 

المصدر: سكاي نيوز
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