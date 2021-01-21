عربي-دولي

جيل بايدن تنشر أول تغريدة على "تويتر".. فيديو ورسالة

Lebanon 24
21-01-2021 | 11:00
A-
A+
Doc-P-786301-637468181774516424.jpg
Doc-P-786301-637468181774516424.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت السيدة الأولى للولايات المتحدة الأميركية، جيل بايدن، اليوم الخميس، أول تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وتضمنت التغريدة "فيديو لها وللرئيس جو بايدن لدى وصولهما إلى نورث بورتيكو في البيت الأبيض، بعد حفل التنصيب الذي جرى في واشنطن مساء أمس الأربعاء، بإجراءات غير اعتيادية فرضتها جائحة كورونا والتأهب الأمني أيضا".
 


وأرفقت الفيديو بتغريدة توجهت فيها للأميركيين جاء فيها: "شكرا لكم على إيمانكم بشيء أكبر منا جميعا، بأننا سنبني عالماً أفضل لأننا سنفعل ذلك معا".

ووصل الرئيس الـ46 للولايات المتحدة جو بايدن، في وقت سابق، إلى البيت الأبيض ترافقه عائلته بعد مرور ساعات قليلة على أدائه القسم الدستوري، مشددا، خلال خطاب التنصيب، على أهمية الوحدة، ونبذ الخلافات.

المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:42 | 2021-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:37 | 2021-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:44 | 2021-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2021-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:00 | 2021-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:30 | 2021-01-21
13:00 | 2021-01-21
12:57 | 2021-01-21
12:30 | 2021-01-21
12:00 | 2021-01-21
11:30 | 2021-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website