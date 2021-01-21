جيل بايدن تنشر أول تغريدة على "تويتر".. فيديو ورسالة

نشرت السيدة الأولى للولايات المتحدة الأميركية، جيل بايدن، اليوم الخميس، أول تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وتضمنت التغريدة "فيديو لها وللرئيس جو بايدن لدى وصولهما إلى نورث بورتيكو في البيت الأبيض، بعد حفل التنصيب الذي جرى في واشنطن مساء أمس الأربعاء، بإجراءات غير اعتيادية فرضتها جائحة كورونا والتأهب الأمني أيضا".