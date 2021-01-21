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تفجيران انتحاريان يهزان وسط بغداد.. ويوقعا قتلى وجرحى

Lebanon 24
21-01-2021 | 11:03
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سقط 21 قتيلا و44 جريحا على الأقل، اليوم الخميس، جراء تفجيرين انتحاريين، ضربا وسط العاصمة العراقية.

 

وأضافت "سكاي نيوز" ان الانفجارين وقعا في منطقة فقيرة وسط بغداد.

 

وأشارت المصادر إلى أن انتحاريا مرتديا حزاما ناسفا فجر نفسه، وبعدما هرعت القوات الأمنية والمسعفون لإنقاذ الجرحى فجر انتحاري آخر نفسه في المكان.

 

وكان الهدف على ما يبدو إيقاع أكبر عدد من الخسائر البشرية.

 

والمنطقة التي وقع فيها الانفجار هي سوق باب الشيخ القريب من ساحة الطيران وسط بغداد، ويعرف عنه اكتظاظه بالكسبة وعمال المياومة، وفيه باعة جائلون يعرضون الملابس المستعلمة.

 

والمنطقة هي من المناطق الفقيرة في بغداد لا توجد فيها منشآت سياسية أو عسكرية.

 

وكانت وكالة "رويترز" نقلت في وقت سابق عن مصادر أمنية وطبية اليوم إن مهاجما انتحاريا فجر حزاما ناسفا فقتل 3 أشخاص وأصاب 16 في سوق بوسط بغداد.

 

وقالت مصادر الشرطة إن عدد القتلى في الهجوم على سوق مزدحمة بساحة الطيران في بغداد قد يرتفع لأن بعض المصابين في حالة خطيرة.

 

ولم تتبن حتى الآن أي جهة مسؤولية لهذا الهجوم، لكنه بصماته تشير إلى تنظيم داعش الإرهابي الذي شن في السابق مرارا مثل هذه الهجمات.

 



 

 

 

 

المصدر: سكاي نيوز
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