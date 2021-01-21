"الأكثر اهتماماً بإسرائيل".. قراءة عبرية في العلاقة بين تل أبيب وإدارة بايدن

وأضاف يعاري في مقاله على "القناة 12" العبرية، أنّ "كل من عيّنهم لإدارة السياسة الأميركية في الشرق الأوسط هم يساريون بعيدون عنه، بما في ذلك معظم اليهود الذين حصلوا على مناصب عليا، ويسعون لمحو إرث الرئيس المغادر دونالد ترامب".وتابع: "إسرائيل لديها أصدقاء مؤثرون في الإدارة الديمقراطية، قد لا يكون نيتا لوي وإليوت إنغل وحدهما من معاقل دعمها في الكونغرس، فهناك بوب مينينديز المؤيد القوي المرشح لرئاسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وامرأتان لديهما فهم عميق لإسرائيل، لتولي المسؤولية عن الشرق الأوسط في البيت الأبيض والبنتاغون".وأكد يعاري، وهو وثيق الصلة بأجهزة الأمن، والباحث بـ"معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى"، أنّه "بمواجهة داعمي إسرائيل في إدارة بايدن، فهناك منظمة "J Street" اليهودية التي تتظاهر بدعم إسرائيل، لكنها جمعت 150 توقيعاً من النواب الديمقراطيين المؤيدين للاتفاق النووي مع إيران، مقابل لوبي "AIPAC"، معقل الدعم لإسرائيل، وطالما أن الكونغرس فيه 40% من أعضائه الجدد، فإن إسرائيل تحتاج لسفارة نشطة للتأثير فيهم".واستدرك بالقول إنّ "هناك سفيراً إسرائيلياً غير متفرغ في واشنطن وهو غلعاد أردان الذي يعمل أيضاً في الأمم المتحدة، لكنه غير مطلع على تقلبات ومنعطفات الساحة الأميركية، وأداؤه باللغة الإنكليزية بعيد كل البعد عن إقناع مستمعيه، رغم أن الموجودين الآن على رأس الطبقة الثانية من القيادة الأميركية في مجلس الأمن القومي ووزارات الخارجية والدفاع ووكالة المخابرات، ليسوا مشبعين بالعداء تجاه إسرائيل".وأوضح أنّ "احتمال تعيين روبرت مالي، مبعوثًا خاصًا للتفاوض مع إيران، يثير القلق الإسرائيلي، لأنه خدم في عهد بيل كلينتون وباراك أوباما، ولديه انتقادات كبيرة تجاه إسرائيل، وفي السنوات الأخيرة بالغ بمواقفه ضدها، والمشكلة أنهم جميعا غير قادرين على تجاوز الاعتقاد السائد أيام أوباما بأن التغيير في إيران قد يتحقق من خلال الحوار، وأن أنظمة السعودية ومصر يجب أن تُعاقب، وأن الإخوان المسلمين ليسوا بالضرورة خطراً".وأكد أنّه "صحيح أن وزير الخارجية توني بلينكين وعد مجلس الشيوخ بالتشاور مع إسرائيل والخليج بشأن إيران، لكن من الواضح أن الإدارة ستسعى جاهدة لإحياء الاتفاق النووي بأسرع وقت ممكن، دون المطالبة بأي تحسينات مسبقاً، وهذه ليست خطوة بسيطة، لأنها تتطلب التوصل لاتفاق تفصيلي حول كيفية عودة إيران للامتثال للقيود المفروضة عليها، وتزامنها مع رفع العقوبات".وأكد أنّه "فيما يوصي دينيس روس المبعوث الأميركي السابق باتباع نهج "أقل مقابل أقل"، فسيتم إلغاء عدد أقل من العقوبات على إيران، ولن يتم إلغاؤها بالكامل، ولن تدور عجلة التطوير إلى الخلف، أما مدير استخبارات بايدن، أفريل هاينس، فيعترف بأنها عملية طويلة ومعقدة، وكل ذلك يعني أن إسرائيل التي يرأسها رجل يميني أن تقرر ردها من الآن، بدون صدام مع بايدن ورجاله في نسخة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام أوباما لعام 2015".وينتقل الكاتب الى الملف الفلسطيني بقوله إنّ "إسرائيل مطالبة بإقناع الإدارة الأميركية بتقديم أهداف واقعية لتحسين الواقع الفلسطيني على الأرض، مع أنه لن يكون سهلا على من يفكرون بالسيطرة على المزيد والمزيد من أجزاء الضفة الغربية، لكن القضية الفلسطينية ستكون من المجالات التي يتوقع فيها الاحتكاك الإسرائيلي الأميركي، رغم أن "أبو مازن" يعرّف نفسه لبايدن بأنه حريص على التفاوض".