ابن مواطن سوري يهودي قد يمسك ملف إيران في إدارة بايدن

اسم روبرت مالي سيتردد في أروقة الإدارة الأميركية الجديدة كثيرا في الأيام المقبلة. فقد أفادت وسائل إعلام غربية بأنه من المقرر أن يعين الرئيس الأميركي جو بايدن روبرت مالي، الذي كان أحد مسؤولي الأمن القومي في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، ممثلاً خاصًا للشؤون الإيرانية.

ونقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية بنسختها الفارسية، مساء أمس الأربعاء، عن مصدر مطلع، قوله إن مالي (وهو ابن مواطن سوري يهودي من مواليد مصر)، سيكون المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران.

وكان مالي الذي يشغل حاليا منصب مدير مركز "crisis group" أحد مفاوضي إدارة أوباما بشأن الاتفاق النووي مع إيران.

كما عين في 2014 كبير مستشاري إدارة أوباما لشؤون الشرق الأوسط. كذلك قاد في السنة الأخيرة لإدارة أوباما، شؤون التنسيق حول تنظيم داعش.

تهديد إيران

يذكر أن البيت الأبيض كان أعلن في أول إحاطة له مساء أمس الأربعاء منذ تنصيب بايدن أن الولايات المتحدة تسعى إلى تعزيز القيود النووية على إيران، وأن هذه المسألة ستكون جزءا من المشاورات المبكرة للرئيس مع نظرائه الأجانب وحلفائه.

كما شددت المتحدثة باسم البيت الأبيض على وجوب "أن تعود إيران إلى الامتثال بالقيود النووية الكبيرة بموجب الاتفاق النووي". وأكدت أن طهران خرقت الكثير من قيود الاتفاق.