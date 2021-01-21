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سفير روسيا لدى واشنطن: منفتحون على التعاون بخصوص "كورونا"

Lebanon 24
21-01-2021 | 14:00
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أعرب السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، عن  انفتاح موسكو على التعاون مع الولايات المتحدة الأميركية في تطوير عقاقير لعلاج فيروس "كورونا".
ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن السفير الروسي قوله "إنّنا منفتحون على التعاون مع الولايات المتحدة في مواجهة الوباء، بما في ذلك تطوير عقاقير فعالة لمكافحة الأمراض المعدية (كورونا)".
 
وأعرب السفير عن أسفه بأن موضوع اللقاحات في الولايات المتحدة أصبح أمراً مسيساً.

وأضاف السفير أنّ "واشنطن متشككة بشكل علني بشأن إنجازاتنا، نحن نتحدث عن عقاري "سبوتنيك V" و"إبيفاك كورونا" (الروسيين).. ويجري تداول معلومات كاذبة حول عدم فعالية وعدم سلامة اللقاحات الروسية، ومع ذلك، فإن المجتمع العلمي يقدر بشدة التطورات الروسية".

المصدر: روسيا اليوم
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