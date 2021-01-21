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عربي-دولي
حريق في أكبر معهد لإنتاج اللقاحات في العالم!
Lebanon 24
21-01-2021
|
12:57
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اندلع حريق في أكبر معهد لإنتاج اللقاح في الهند والعالم "سيروم اينستيتيوف أوف إنديا"، اليوم، كما أظهرت صور بثها تلفزيون هندي، لكن وسائل الإعلام أوضحت أن إنتاج اللقاحات المضادة لكوفيد-19 لم يتأثر.
وظهرت في لقطات بثتها القنوات التلفزيونية الهندية سحابة ضخمة من الدخان الرمادي فوق موقع المعهد سيروم في بوني في غرب البلاد حيث يتم حاليا إنتاج ملايين الجرعات من لقاح "كوفيشيلد" الذي طورته شركة مختبرات "أسترازينيكا" وجامعة أوكسفورد، لمكافحة كوفيد-19.
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